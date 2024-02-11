Появилось видео мощного взрыва в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
Две бомбы были обнаружены при проведении земляных работ в селе Крым Мясниковского района, а третья — в станице Мелиховской Усть-Донецкого района. Все они были найдены 8 февраля.
Взрывоопасные снаряды пролежали в земле почти 80 лет. Фугасные авиабомбы ФАБ-100, найденные в Ростовской области, применялись во времена Великой Отечественной войны. Пиротехники вывезли их и утилизировали в безопасном месте.
Ранее на берегу Таганрогского залива Ростовской области была обнаружена ракета. Прибывшие на место военные обезвредили ракету путем подрыва.