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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Три авиабомбы времен ВОВ уничтожили в Ростовской области

Появилось видео мощного взрыва в Ростовской области

11 февраля 2024, 07:12
Фото: МЧС Ростовской области
Три авиабомбы времен ВОВ уничтожили в Ростовской области

Три авиабомбы времен ВОВ уничтожили в Ростовской области

Три авиабомбы уничтожили путем подрыва в Ростовской области, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Две бомбы были обнаружены при проведении земляных работ в селе Крым Мясниковского района, а третья — в станице Мелиховской Усть-Донецкого района. Все они были найдены 8 февраля.

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Видео: МЧС Ростовской области

Взрывоопасные снаряды пролежали в земле почти 80 лет. Фугасные авиабомбы ФАБ-100, найденные в Ростовской области, применялись во времена Великой Отечественной войны. Пиротехники вывезли их и утилизировали в безопасном месте.

Ранее на берегу Таганрогского залива Ростовской области была обнаружена ракета. Прибывшие на место военные обезвредили ракету путем подрыва.

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