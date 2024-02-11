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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

Ростовский митрополит Меркурий

«Раз 50 бы умер уже»: ростовский митрополит рассказал, что спасает ему жизнь

11 февраля 2024, 07:27
Фото: Ростовская епархия
Ростовский митрополит Меркурий

Ростовский митрополит Меркурий рассказал, что спасает ему жизнь

Современное поколение является более слабым по возможностям здоровья, чем предыдущие, рассказал в эфире «Дон 24» ростовский митрополит Меркурий.

Владыка отметил, что поколения наших дедов и прадедов было гораздо здоровее и выносливее своих современных потомков.

«Потому что то, что они вынесли в своей жизни, мы никогда не сможем вынести. Я так иногда смеюсь бывает над собой, чтобы если бы не медикаментозные средства, я раз 50 уже умер бы, наверное», — признался Меркурий.

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Он добавил, что на здоровье населения влияет сразу несколько факторов. Например, митрополит выступил против продуктов с ГМО, смущает его и состав современных яиц.

«Никто не мог представить себе, что мы будем есть генномодифицированные продукты, искусственные яйца, выращенные, неизвестно из чего. Вдумайтесь, это же ненормально! Это не нормально. И, конечно, все это повреждает нашу физиологию, нашу генетику. Поэтому из рода в род генетический код человека слабеет, и будет это продолжаться, если человек также будет себя вести с окружающим миром и самим собой, как он сейчас это делает», — заключил митрополит.

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