«Раз 50 бы умер уже»: ростовский митрополит рассказал, что спасает ему жизнь

«Никто не мог представить себе, что мы будем есть генномодифицированные продукты, искусственные яйца, выращенные, неизвестно из чего. Вдумайтесь, это же ненормально! Это не нормально. И, конечно, все это повреждает нашу физиологию, нашу генетику. Поэтому из рода в род генетический код человека слабеет, и будет это продолжаться, если человек также будет себя вести с окружающим миром и самим собой, как он сейчас это делает», — заключил митрополит.