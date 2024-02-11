Штормовое предупреждение из-за гололеда объявили в Ростовской области 12 февраля

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
В ближайшие сутки в Ростовской области ожидаются снегопады, заморозки, а также налипание мокрого снега. Дороги будут скованы гололедом. Непогода коснется не только севера, но и юга региона.
Спасатели просят местных жителей закрепить слабо укрепленные конструкции во дворах, чтобы они в случае беды не травмировали людей. Также не стоит гулять рядом с линиями электропередач, аварийными деревьями и неустойчивыми конструкциями.
Напомним, снег и ледяной дождь уже оставили без электричества восемь районов Ростовской области. Устранением последствий непогоды занимаются десятки энергетиков. На помощь к ним пришли коллеги из соседних регионов.