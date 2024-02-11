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Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Наледь стала причиной объявления штормового предупреждения в Ростовской области

Штормовое предупреждение из-за гололеда объявили в Ростовской области 12 февраля

11 февраля 2024, 15:58
Фото: rostovgazeta.ru
Наледь стала причиной объявления штормового предупреждения в Ростовской области
Наледь стала причиной объявления штормового предупреждения в Ростовской области, рассказали в МЧС.

В ближайшие сутки в Ростовской области ожидаются снегопады, заморозки, а также налипание мокрого снега. Дороги будут скованы гололедом. Непогода коснется не только севера, но и юга региона.

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Спасатели просят местных жителей закрепить слабо укрепленные конструкции во дворах, чтобы они в случае беды не травмировали людей. Также не стоит гулять рядом с линиями электропередач, аварийными деревьями и неустойчивыми конструкциями.

Напомним, снег и ледяной дождь уже оставили без электричества восемь районов Ростовской области. Устранением последствий непогоды занимаются десятки энергетиков. На помощь к ним пришли коллеги из соседних регионов.

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