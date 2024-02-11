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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Ряд поездов отстали от расписания из-за непогоды

Сразу у нескольких поездов, следующих через Ростов, сбился график движения

11 февраля 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
Ряд поездов отстали от расписания из-за непогоды
Ряд поездов отстали от расписания из-за непогоды, рассказали в Минтрансе Ростовской области.

Снегопады и обледенения стали причиной задержки поездов, следующих через Ростов-на-Дону. От расписания они отстают в среднем от одного часа до шести часов. Власти заверяют, что пассажиры обеспечены едой и водой.

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Не по графику идут сейчас десять поездов. Например, составы №84 «Москва — Адлер», №559 «Ростов — Волгоград», №18 «Москва — Симферополь», №125 «Новороссийск — Москва», №266 «Москва — Новороссийск» и другие.

Напомним, также из-за непогоды более 100 тысяч жителей Ростовской области остались без света. Электроснабжение восстанавливают больше сотни энергетиков.

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