Сразу у нескольких поездов, следующих через Ростов, сбился график движения

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Снегопады и обледенения стали причиной задержки поездов, следующих через Ростов-на-Дону. От расписания они отстают в среднем от одного часа до шести часов. Власти заверяют, что пассажиры обеспечены едой и водой.
Не по графику идут сейчас десять поездов. Например, составы №84 «Москва — Адлер», №559 «Ростов — Волгоград», №18 «Москва — Симферополь», №125 «Новороссийск — Москва», №266 «Москва — Новороссийск» и другие.
Напомним, также из-за непогоды более 100 тысяч жителей Ростовской области остались без света. Электроснабжение восстанавливают больше сотни энергетиков.