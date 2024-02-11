Украинские спецслужбы рассылают фейковые угрозы в школьные чаты Батайска

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В Telegram-каналах на днях стали публиковать ложную информацию о якобы возможных расправах над школьниками в Батайске. Сообщения примерно одинакового содержания распространялись в разных городах региона.
СМИ пишут, что за распространением этой информации стоят спецслужбы Украины.
Руководитель АНО «Центр медиастратегий» Марк Быков рассказал, что цель такой рассылки — дестабилизация обстановки внутри Ростовской области.
Он призвал местных жителей не верить подобным фейкам, а доверять только официальным источникам информации.
Ранее суд в Ростове выписал штраф женщине за призыв к теракту и дискредитацию ВС РФ.