rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Спецслужбы соседнего государства могут стоять за запугиванием школьных чатов в Ростовской области

Украинские спецслужбы рассылают фейковые угрозы в школьные чаты Батайска

11 февраля 2024, 11:42
Фото: Изображение Midjourney
Спецслужбы соседнего государства могут стоять за запугиванием школьных чатов в Ростовской области
Спецслужбы соседнего государства могут стоять за запугиванием школьных чатов в Ростовской области, пишет «Южная служба новостей».

В Telegram-каналах на днях стали публиковать ложную информацию о якобы возможных расправах над школьниками в Батайске. Сообщения примерно одинакового содержания распространялись в разных городах региона.

СМИ пишут, что за распространением этой информации стоят спецслужбы Украины.

У жителей Ростовской области начнут конфисковать имущество за фейки о ВС РФ
Узнать подробнее

Руководитель АНО «Центр медиастратегий» Марк Быков рассказал, что цель такой рассылки — дестабилизация обстановки внутри Ростовской области.

Он призвал местных жителей не верить подобным фейкам, а доверять только официальным источникам информации.

Ранее суд в Ростове выписал штраф женщине за призыв к теракту и дискредитацию ВС РФ.

Читайте также:
Жителей Ростовской области пугают фейками о терактах и бедностью педагоговУгрозы ученикам школ в Таганроге назвали украинским фейкомВ Ростовской области накрыли сеть нелегальных АЗС и оставили олигарха без акций
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Дети#Фейки#Школы в Ростовской области
Подпишитесь
Поджидал у подъезда: в Ростове ищут мужчину, напавшего на девочек
Сегодня, 06:15
Более 100 тысяч жителей Ростовской области остались без света
Сегодня, 05:29
Жителям Ростовской области рассказали, где дешевле купить свинину
Вчера, 05:48
Массовые отключения света проведут в Ростове из-за ремонта с 12 и по 18 февраля
Вчера, 05:25
Резкое похолодание пообещали ростовчанам с 13 февраля
Вчера, 04:50
Ростов стал лидером по ценам на баранину, сыр и масло
9 февраля, 18:04