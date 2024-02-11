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Урбанист объяснил, как отремонтировать обрушающийся дом

Урбанист Зайцев объяснил, как можно отремонтировать обрушающийся дом в Ростове

11 февраля 2024, 07:30
Фото: LokkLamora/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Урбанист объяснил, как отремонтировать обрушающийся дом
Единственный рабочий способ — программа реновации, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.

По мнению урбаниста, по каждому отдельному дому нужно индивидуально рассматривать возможность ремонта.

«В центре города полно домов с трещинами от авиабомб, но стены метровой толщины уверенно стоят 80 лет, и делать ничего не надо», — замечает эксперт.

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При этом Фонд капитального ремонта, по словам Артемия Зайцева, не будет ремонтировать аварийные дома.

Конечно, есть возможность договориться с соседями и совместно прокрыть счета за экспертизу и ремонт общего дома. Однако процедура эта довольно дорогостоящая.

«На мой взгляд, самая справедливая мера — это программа реновации. Когда сносят ветхое, но ещё неаварийное жильё. А людям вместо копеек дают квартиры в новом жилье», — уверен урбанист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону снесли скандальную пятиэтажку в Кривошлыковском.

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#Общество#Город#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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