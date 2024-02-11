Урбанист Зайцев объяснил, как можно отремонтировать обрушающийся дом в Ростове

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
По мнению урбаниста, по каждому отдельному дому нужно индивидуально рассматривать возможность ремонта.
«В центре города полно домов с трещинами от авиабомб, но стены метровой толщины уверенно стоят 80 лет, и делать ничего не надо», — замечает эксперт.
При этом Фонд капитального ремонта, по словам Артемия Зайцева, не будет ремонтировать аварийные дома.
Конечно, есть возможность договориться с соседями и совместно прокрыть счета за экспертизу и ремонт общего дома. Однако процедура эта довольно дорогостоящая.
«На мой взгляд, самая справедливая мера — это программа реновации. Когда сносят ветхое, но ещё неаварийное жильё. А людям вместо копеек дают квартиры в новом жилье», — уверен урбанист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону снесли скандальную пятиэтажку в Кривошлыковском.