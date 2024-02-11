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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

22-летняя Анна Цомартова из Ростова пропала в Дагестане после соревнований

Ушла после поражения: юная спортсменка из Ростова загадочно пропала в Каспийске

11 февраля 2024, 13:22
Фото: Картинка для иллюстрации / Изображение Midjourney
22-летняя Анна Цомартова из Ростова пропала в Дагестане после соревнований

Юная спортсменка из Ростова пропала в Каспийске при загадочных обстоятельствах

22-летняя Анна Цомартова из Ростова пропала в Дагестане после соревнований, пишет ТАСС.

Полиция Дагестана занимается розыском 22-летней Анны Цомартовой. Девушка является уроженкой Северной Осетии, однако сейчас учится в Ростове. Помимо этого, девушка занимается спортом. В дагестанский Каспийск она прибыла на соревнования.

Известно, что накануне исчезновения девушка проиграла в турнире. После чего в расстроенных чувствах вышла из Дворца спорта в Каспийске, не взяв с собой телефон.

Куда могла отправиться Анна, до конца неизвестно. В последний раз ее видели на берегу моря. Она была одета в черный спортивный костюм и белые кроссовки.

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Всех, кто что-либо знает о местонахождении Анны, просят связаться с полицией.

Напомним, в Ростовской области без вести пропал мужчина с потерей памяти.

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