Ушла после поражения: юная спортсменка из Ростова загадочно пропала в Каспийске

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Полиция Дагестана занимается розыском 22-летней Анны Цомартовой. Девушка является уроженкой Северной Осетии, однако сейчас учится в Ростове. Помимо этого, девушка занимается спортом. В дагестанский Каспийск она прибыла на соревнования.
Известно, что накануне исчезновения девушка проиграла в турнире. После чего в расстроенных чувствах вышла из Дворца спорта в Каспийске, не взяв с собой телефон.
Куда могла отправиться Анна, до конца неизвестно. В последний раз ее видели на берегу моря. Она была одета в черный спортивный костюм и белые кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Анны, просят связаться с полицией.
Напомним, в Ростовской области без вести пропал мужчина с потерей памяти.