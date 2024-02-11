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Published Сегодня, 17:17

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Updated Сегодня, 17:18

В части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды

В части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды

11 февраля 2024, 17:17
Фото: для иллюстрации / rostovgazeta.ru
В части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
В Каменске-Шахтинском Ростовской области объявили режим ЧС из-за последствий непогоды, сообщается на сайте местной администрации.

В Каменске продолжают бороться с последствиями непогоды. В городе из-за сильного ветра и наледи повалены деревья и линии электропередач. Из-за этого часть домовладений осталась без света.

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Власти решили ввести режим ЧС. Его временные рамки не оговариваются, он продлится «до особого распоряжения».

Уточняется, что школы и детсады будут работать в обычном режиме. Однако родители по своему усмотрению могут оставить их дома, предупредив классного руководителя.

Напомним, всего более 100 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за непогоды.

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