В части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
В Каменске продолжают бороться с последствиями непогоды. В городе из-за сильного ветра и наледи повалены деревья и линии электропередач. Из-за этого часть домовладений осталась без света.
Власти решили ввести режим ЧС. Его временные рамки не оговариваются, он продлится «до особого распоряжения».
Уточняется, что школы и детсады будут работать в обычном режиме. Однако родители по своему усмотрению могут оставить их дома, предупредив классного руководителя.
Напомним, всего более 100 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за непогоды.