Власти объяснили мизерные компенсации за жилье на Нариманова, 72/3 в Ростове

Местные жители рассказали, что квадратный метр их квартир оценили в примерно 80 тысяч рублей при рыночной стоимости в 120 тысяч рублей. Власти же парируют, что к такой оценке пришла экспертиза. Чиновники же, дескать, при всем желании не могут идти против ее результатов и выплатить больше денег.