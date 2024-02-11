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Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Власти объяснили мизерные компенсации за жилье на Нариманова, 72/3 в Ростове

Власти объяснили мизерные компенсации за жилье на Нариманова, 72/3 в Ростове

11 февраля 2024, 09:51
Фото: rostovgazeta.ru
Власти объяснили мизерные компенсации за жилье на Нариманова, 72/3 в Ростове
Выплачивать компенсации за жилье в обрушившемся доме на Нариманова будут исключительно согласно экспертизе, заявили власти на встрече с жильцами.

Собственники квартир и комнат многострадального дома заявили, что не смогут купить себе жилье на компенсацию от властей. В среднем она составляет от восемьсот тысяч рублей до полумиллиона рублей. Жить же в маневренном фонде многие не хотят из-за его отдаленности и плохого качества квартир там.

Жильцы дома на Нариманова, 72/3 на встрече с властямиЖильцы дома на Нариманова, 72/3 на встрече с властями
Жильцы дома на Нариманова, 72/3 на встрече с властями
Фото: rostovgazeta.ru

Местные жители рассказали, что квадратный метр их квартир оценили в примерно 80 тысяч рублей при рыночной стоимости в 120 тысяч рублей. Власти же парируют, что к такой оценке пришла экспертиза. Чиновники же, дескать, при всем желании не могут идти против ее результатов и выплатить больше денег.

Власти объяснили мизерные компенсации за жилье на Нариманова, 72/3 в Ростове
Видео: rostovgazeta.ru

«Мы работаем в рамках нормативно-правовых документов. Мы выплачиваем столько, сколько предусмотрено экспертизой», — говорит Алексей Логвиненко.

Жильцы дома на Нариманова, 72/3 в Ростове на встрече с властямиЖильцы дома на Нариманова, 72/3 в Ростове на встрече с властями
Жильцы дома на Нариманова, 72/3 в Ростове на встрече с властями
Фото: rostovgazeta.ru

Жильцам предложили провести независимую экспертизу. Некоторые рассказали, что уже озаботились этим вопросом, и их жилье оценили в два раза дороже.

Власти Ростова рассказали, что регулярно берут кредиты на расселение аварийных домов, однако собственных средств, а также денег от федерального и регионального центров им все время не хватает. Их приходится «забирать» от транспорта, дорожного хозяйства и других сфер.

«Но денег не хватает. Их всегда не хватает», — заключил Алексей Логвиненко.

Напомним, «Первый канал» покажет историю рухнувшего дома в Ростове.

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