Власти объяснили мизерные компенсации за жилье на Нариманова, 72/3 в Ростове

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Собственники квартир и комнат многострадального дома заявили, что не смогут купить себе жилье на компенсацию от властей. В среднем она составляет от восемьсот тысяч рублей до полумиллиона рублей. Жить же в маневренном фонде многие не хотят из-за его отдаленности и плохого качества квартир там.
Местные жители рассказали, что квадратный метр их квартир оценили в примерно 80 тысяч рублей при рыночной стоимости в 120 тысяч рублей. Власти же парируют, что к такой оценке пришла экспертиза. Чиновники же, дескать, при всем желании не могут идти против ее результатов и выплатить больше денег.
«Мы работаем в рамках нормативно-правовых документов. Мы выплачиваем столько, сколько предусмотрено экспертизой», — говорит Алексей Логвиненко.
Жильцам предложили провести независимую экспертизу. Некоторые рассказали, что уже озаботились этим вопросом, и их жилье оценили в два раза дороже.
Власти Ростова рассказали, что регулярно берут кредиты на расселение аварийных домов, однако собственных средств, а также денег от федерального и регионального центров им все время не хватает. Их приходится «забирать» от транспорта, дорожного хозяйства и других сфер.
«Но денег не хватает. Их всегда не хватает», — заключил Алексей Логвиненко.
Напомним, «Первый канал» покажет историю рухнувшего дома в Ростове.