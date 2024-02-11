Власти трехкратно увеличили выплаты жильцам дома Нариманова, 72/3 в Ростове

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В Ростове проходит встреча представителей городской администрации с жильцами дома на улице Нариманова, 72/3. Ученые, обследовавшие здание, постановили, что зайти внутрь будет «преступлением», потому что дом может обрушиться окончательно в любой момент. А это значит, что забрать имущество собственники не могут.
Они заявили, что под расписку готовы зайти внутрь. У большинства в доме осталась дорогая бытовая техника, на которую брали кредиты. Выплаты в 40 тысяч рублей явно не хватит, чтобы покрыть убытки.
Глава администрации Алексей Логвиненко пообещал в три раза увеличить выплаты пострадавшим. Это решение будут согласовывать с прокуратурой.
Власти также сообщили, что сейчас у них нет денег на выплаты, они ждут средства от области. Те должны прийти в марте. Именно тогда и продолжатся выплаты.
Напомним, «Первый канал» покажет историю рухнувшего дома в Ростове.