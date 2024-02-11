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Власти трехкратно увеличили выплаты жильцам дома Нариманова, 72/3 в Ростове

Власти трехкратно увеличили выплаты жильцам дома Нариманова, 72/3 в Ростове

11 февраля 2024, 09:11
Фото: rostovgazeta.ru
Власти трехкратно увеличили выплаты жильцам дома Нариманова, 72/3 в Ростове
Чиновники решили увеличить выплаты пострадавшим от обрушения дома на Нариманова, однако самих денег в казне сейчас нет, сообщает со встречи жильцов и властей корреспондент RostovGazeta.

В Ростове проходит встреча представителей городской администрации с жильцами дома на улице Нариманова, 72/3. Ученые, обследовавшие здание, постановили, что зайти внутрь будет «преступлением», потому что дом может обрушиться окончательно в любой момент. А это значит, что забрать имущество собственники не могут.

Власти трехкратно увеличили выплаты жильцам дома Нариманова, 72/3 в Ростове
Видео: rostovgazeta.ru

Они заявили, что под расписку готовы зайти внутрь. У большинства в доме осталась дорогая бытовая техника, на которую брали кредиты. Выплаты в 40 тысяч рублей явно не хватит, чтобы покрыть убытки.

Глава администрации Алексей Логвиненко пообещал в три раза увеличить выплаты пострадавшим. Это решение будут согласовывать с прокуратурой.

Власти также сообщили, что сейчас у них нет денег на выплаты, они ждут средства от области. Те должны прийти в марте. Именно тогда и продолжатся выплаты.

Напомним, «Первый канал» покажет историю рухнувшего дома в Ростове.

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