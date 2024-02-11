Власти трехкратно увеличили выплаты жильцам дома Нариманова, 72/3 в Ростове

В Ростове проходит встреча представителей городской администрации с жильцами дома на улице Нариманова, 72/3. Ученые, обследовавшие здание, постановили, что зайти внутрь будет «преступлением», потому что дом может обрушиться окончательно в любой момент. А это значит, что забрать имущество собственники не могут.