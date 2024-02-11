Внезапный ремонт спровоцировал пробку в 20 км на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Водители последние несколько дней жаловались на огромные ямы на М-4 в районе Шахт и Красного Сулина. Машины там регулярно съезжали на обочину, чтобы произвести замен колес.
Сегодня днем к аварийным участкам внезапно прибыли дорожные рабочие. Они начали латать ямы. Однако их работа только усугубила положение на заснеженной и туманной трассе. Там протянулась пробка в 20 километров.
Водители советуют друг другу искать альтернативные пути движения или по возможности вообще сегодня не отправляться в путь.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, что не устраивает автомобилистов на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.