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Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

Многокилометровая пробка снова образовалась на М-4 в районе Шахт Ростовской области

Внезапный ремонт спровоцировал пробку в 20 км на М-4 «Дон» в Ростовской области

11 февраля 2024, 15:32
Фото: 1MI
Многокилометровая пробка снова образовалась на М-4 в районе Шахт Ростовской области
Многокилометровая пробка снова образовалась на М-4 в районе Шахт Ростовской области, сообщают «Яндекс. Карты».

Водители последние несколько дней жаловались на огромные ямы на М-4 в районе Шахт и Красного Сулина. Машины там регулярно съезжали на обочину, чтобы произвести замен колес.

Сегодня днем к аварийным участкам внезапно прибыли дорожные рабочие. Они начали латать ямы. Однако их работа только усугубила положение на заснеженной и туманной трассе. Там протянулась пробка в 20 километров.

Пробка на М-4 в Ростовской области 11 февраляПробка на М-4 в Ростовской области 11 февраля
Пробка на М-4 в Ростовской области 11 февраля
Фото: Яндекс. Карты

Водители советуют друг другу искать альтернативные пути движения или по возможности вообще сегодня не отправляться в путь.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, что не устраивает автомобилистов на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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