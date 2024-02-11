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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Власти предложили работать водителями ростовчанам, чтобы накопить на ипотеку

Жильцам с Нариманова в Ростове предложили работать водителями, чтобы платить ипотеку

11 февраля 2024, 12:05
Фото: rostovgazeta.ru
Власти предложили работать водителями ростовчанам, чтобы накопить на ипотеку
Жильцам обрушившегося дома на Нариманова, 72/3 предложили работать водителями автобусов, чтобы взять ипотеку, сообщает со встречи собственников и властей корреспондент RostovGazeta.

Жильцы разрушенного дома на Нариманова, 72/3 пожаловались, что на компенсацию, выплаченную властями, не могут купить равноценное жилье. Стоимость квартир и комнат, которую установила экспертиза, они считают несправедливой. В среднем за жилье им предлагают получить от 800 тысяч рублей до полутора миллионов рублей. Этого может хватить на первоначальный взнос по ипотеке, но зарплаты не позволяют ростовчанам ее взять.

Глава администрации города Алексей Логвиненко предложил мужчинам, жившим ранее в доме на Нариманова, улучшить свое материальное положение. Например, пойти в городе на работу водителями общественного транспорта. Там он пообещал зарплаты в 100 тысяч рублей.

Власти предложили работать водителями ростовчанам, чтобы накопить на ипотеку
Видео: rostovgazeta.ru

По словам Логвиненко, с такими доходами точно дадут ипотеку, а пройти переквалификацию помогут сами чиновники.

Ранее RostovGazeta рассказала, как мать-одиночка из обрушившегося дома в Ростове оказалась без вещей на улице.

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