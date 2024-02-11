Жильцам с Нариманова в Ростове предложили работать водителями, чтобы платить ипотеку

Жильцы разрушенного дома на Нариманова, 72/3 пожаловались, что на компенсацию, выплаченную властями, не могут купить равноценное жилье. Стоимость квартир и комнат, которую установила экспертиза, они считают несправедливой. В среднем за жилье им предлагают получить от 800 тысяч рублей до полутора миллионов рублей. Этого может хватить на первоначальный взнос по ипотеке, но зарплаты не позволяют ростовчанам ее взять.