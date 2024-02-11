Жильцам запретили забрать имущество из рухнувшего дома на Нариманова в Ростове

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Сегодня, 11 февраля, в Ростове проходит официальная встреча представителей администрации, прокуратуры с жильцами обрушившегося дома на улице Нариманова. На встрече выступили и ученые, проводившие обследование здания. Они заключили, что дом может разрушиться окончательно в любой момент. А потому пускать внутрь людей нельзя — они могут погибнуть.
Сами местные жители оказались шокированы таким постановлением. Они сетуют, что внутри дома у них осталось практически все имущество. На некоторую бытовую технику они брали большие кредиты. Разумеется, той суммы компенсации, которую они получили, не хватит, чтобы покрыть эти убытки.
Жильцы заявили, что под расписку готовы рискнуть жизнью и зайти внутрь, чтобы забрать имущество. Они также обратили внимание, что дом получил статус аварийного 4 года назад. И все это время властей не смущала его безопасность.
Чиновники же в ответ пообещали трехкратно увеличить сумму компенсаций по утрате имущества.
Напомним, «Первый канал» покажет историю рухнувшего дома в Ростове.