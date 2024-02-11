Жильцам запретили забрать имущество из рухнувшего дома на Нариманова в Ростове

Сегодня, 11 февраля, в Ростове проходит официальная встреча представителей администрации, прокуратуры с жильцами обрушившегося дома на улице Нариманова. На встрече выступили и ученые, проводившие обследование здания. Они заключили, что дом может разрушиться окончательно в любой момент. А потому пускать внутрь людей нельзя — они могут погибнуть.