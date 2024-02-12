Активист сообщил об остановленном строительстве скоростного трамвая в Ростове

«Понятно, что было воскресенье. Но когда идет строительство, должна стоять хоть какая-то спецтехника, строительные бытовки. Этого я не увидел, как и не нашел информационной таблички о том, что здесь ведутся какие-то работы», — отмечает Владислав Махмудов.