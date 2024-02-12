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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Активист не увидел строительства скоростного трамвая в Левенцовке в Ростове

Активист сообщил об остановленном строительстве скоростного трамвая в Ростове

12 февраля 2024, 14:03
Фото: Владислав Махмудов / rostovgazeta.ru
Активист не увидел строительства скоростного трамвая в Левенцовке в Ростове

Активист Махмудов сообщил об остановленной стройке скоростного трамвая в Ростове

Общественник Владислав Махмудов сообщил RostovGazeta, что побывал на месте строительства скоростного трамвая в Ростове. Однако ни работающих строителей, ни спецтехники активист там не увидел.

Собеседник рассказывает, что на месте строительства скоростного трамвая в Левенцовском районе Ростова в минувший выходной не увидел никаких работ.

«Понятно, что было воскресенье. Но когда идет строительство, должна стоять хоть какая-то спецтехника, строительные бытовки. Этого я не увидел, как и не нашел информационной таблички о том, что здесь ведутся какие-то работы», — отмечает Владислав Махмудов.

Спикер добавляет, что когда в Москве строят метро, работа кипит чуть ли не круглосуточно.

«А в Левенцовском районе сейчас все будто замерло. Как положили рельсы, так они и лежат», — говорит собеседник.

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На момент публикации статьи разъяснить ситуацию корреспонденту RostovGazeta не удалось. В пресс-центре группы «Синара» сообщили, что по вопросам строительства скоростного трамвая надо обращаться в холдинг «Синара — Транспортные машины». Однако по указанному в пресс-центре номеру никто не отвечал на звонок.

В министерстве транспорта Ростовской области корреспондента переадресовали в отдел эксплуатации и развития автомобильных дорог. Но и там никто не снял трубку. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, когда в Ростове может появиться первый скоростной трамвай.

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