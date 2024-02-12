Апокалипсис по имени «Ольга»: что в Ростовской области натворил атлантический циклон

Пришедший со стороны Балтики североатлантический циклон «Ольга» обрушился на минувших выходных на Ростовскую область. Ледяной дождь и сильный ветер стали причинами поврежденные электропроводов, падения деревьев и ухудшения транспортной ситуации. Из-за непогоды более 200 тысяч человек остались без отопления, света, воды и доступа к интернету в своих домах.