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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Апокалипсис по имени «Ольга»: что в Ростовской области натворил страшный циклон

Апокалипсис по имени «Ольга»: что в Ростовской области натворил атлантический циклон

12 февраля 2024, 10:43
Фото: Россети Юг
Апокалипсис по имени «Ольга»: что в Ростовской области натворил страшный циклон

Массовые отключения света принес циклон «Ольга» в Ростовскую область

В Ростовской области из-за циклона «Ольга» произошло большое количество происшествий, в том числе массовые отключения электричества.

Пришедший со стороны Балтики североатлантический циклон «Ольга» обрушился на минувших выходных на Ростовскую область. Ледяной дождь и сильный ветер стали причинами поврежденные электропроводов, падения деревьев и ухудшения транспортной ситуации. Из-за непогоды более 200 тысяч человек остались без отопления, света, воды и доступа к интернету в своих домах.

Сложная ситуация на федеральных трассах: здесь машины стоят в пробках из-за скользкого покрытия дороги, автомобили не могут двигаться вперед.

Школы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогоды
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Сейчас привлечены 130 бригад, которые проводят ремонт, но о сроках пока информации нет. Кроме того, 53,5 тысячи человек остаются в регионе без тепла и воды.Сейчас привлечены 130 бригад, которые проводят ремонт, но о сроках пока информации нет. Кроме того, 53,5 тысячи человек остаются в регионе без тепла и воды.
Сейчас привлечены 130 бригад, которые проводят ремонт, но о сроках пока информации нет. Кроме того, 53,5 тысячи человек остаются в регионе без тепла и воды.
Фото: Россети Юг

Согласно последнему заявлению губернатора Василия Голубева, в понедельник, 12 февраля, остаются без электричества 145 тысяч человек. Дело в том, что в регионе обесточены практически 400 ЛЭП и около двух тысяч подстанций.

Сейчас привлечены 130 бригад, которые проводят ремонт, но о сроках пока информации нет. Кроме того, 53,5 тысячи человек остаются в регионе без тепла и воды.

Из-за последствий неблагоприятной погоды сейчас не работают почти 100 школ и 142 детских сада.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отопление#Погода#Электричество#Свет#Происшествия
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