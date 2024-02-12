Апокалипсис по имени «Ольга»: что в Ростовской области натворил атлантический циклон

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Пришедший со стороны Балтики североатлантический циклон «Ольга» обрушился на минувших выходных на Ростовскую область. Ледяной дождь и сильный ветер стали причинами поврежденные электропроводов, падения деревьев и ухудшения транспортной ситуации. Из-за непогоды более 200 тысяч человек остались без отопления, света, воды и доступа к интернету в своих домах.
Сложная ситуация на федеральных трассах: здесь машины стоят в пробках из-за скользкого покрытия дороги, автомобили не могут двигаться вперед.
Согласно последнему заявлению губернатора Василия Голубева, в понедельник, 12 февраля, остаются без электричества 145 тысяч человек. Дело в том, что в регионе обесточены практически 400 ЛЭП и около двух тысяч подстанций.
Сейчас привлечены 130 бригад, которые проводят ремонт, но о сроках пока информации нет. Кроме того, 53,5 тысячи человек остаются в регионе без тепла и воды.
Из-за последствий неблагоприятной погоды сейчас не работают почти 100 школ и 142 детских сада.