«Автодор» назвал дату, когда закончится ремонт ям на М-4 «Дон» в Ростовской области

Представители Минтранса напомнили, что в 2023 году в Ростовской области стартовала «трехлетка дорог», во время которой власти собирались привести в порядок дороги регионального и местного значения. Сейчас в Ростовской области одной из главных остается задача по устранению ямочности на донских дорогах.