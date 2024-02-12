«Автодор» назвал дату, когда закончится ремонт ям на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Представители Минтранса напомнили, что в 2023 году в Ростовской области стартовала «трехлетка дорог», во время которой власти собирались привести в порядок дороги регионального и местного значения. Сейчас в Ростовской области одной из главных остается задача по устранению ямочности на донских дорогах.
Только в Новочеркасске обнаружили более 2,4 тысячи «квадратов» ямочности, более 1,1 тысячи квадратных метров ям выявили в Волгодонске, еще 1,3 тысячи — в Кагальницком районе.
Аналогичная ситуация сохраняется и на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Автомобилисты жалуются, что теряют колеса в ямах и стоят в многочасовых пробках в попытках преодолеть отдельные участки магистрали.
В ответ на жалобы директор Ростовского филиала ГК «Автодор» Александр Емельянов объявил, что сотрудники предпринимают все необходимые меры для оперативного ремонта дорог. Сейчас к ямочному ремонту привлекли более 100 единиц спецтехники и 300 рабочих.
Завершить работы на трассе обещают к 4 марта — в течение следующих трех недель.