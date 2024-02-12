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Published Сегодня, 15:56

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Updated Сегодня, 15:58

«Автодор» назвал дату, когда закончится ремонт ям на М-4 «Дон» в Ростовской области

«Автодор» назвал дату, когда закончится ремонт ям на М-4 «Дон» в Ростовской области

12 февраля 2024, 15:56
Фото: 1MI
«Автодор» назвал дату, когда закончится ремонт ям на М-4 «Дон» в Ростовской области

Ремонт ям на трассе М-4 «Дон» планируют закончить к 4 марта

В Ростовской области ямочный ремонт трассы М-4 «Дон» планируют закончить в течение трех недель, об этом сообщили в пресс-службе донского Минтранспорта.

Представители Минтранса напомнили, что в 2023 году в Ростовской области стартовала «трехлетка дорог», во время которой власти собирались привести в порядок дороги регионального и местного значения. Сейчас в Ростовской области одной из главных остается задача по устранению ямочности на донских дорогах.

Только в Новочеркасске обнаружили более 2,4 тысячи «квадратов» ямочности, более 1,1 тысячи квадратных метров ям выявили в Волгодонске, еще 1,3 тысячи — в Кагальницком районе.

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Аналогичная ситуация сохраняется и на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Автомобилисты жалуются, что теряют колеса в ямах и стоят в многочасовых пробках в попытках преодолеть отдельные участки магистрали.

В ответ на жалобы директор Ростовского филиала ГК «Автодор» Александр Емельянов объявил, что сотрудники предпринимают все необходимые меры для оперативного ремонта дорог. Сейчас к ямочному ремонту привлекли более 100 единиц спецтехники и 300 рабочих.

Завершить работы на трассе обещают к 4 марта — в течение следующих трех недель.

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