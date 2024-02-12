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Published Сегодня, 05:36

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Updated Сегодня, 05:38

Бастрыкин поручил завести дело после преследования школьниц в Ростове-на-Дону

Бастрыкин поручил завести дело после преследования школьниц в Ростове-на-Дону

12 февраля 2024, 05:36
Фото: 1MI
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как мужчина преследовал несовершеннолетних, сообщили в СКР.

В СМИ появилась информация о мужчине, который преследовал двух девочек и хотел применить к ним насилие. Он поджидал их у подъезда многоквартирного дома.

Теперь Бастрыкин поручил руководителю регионального УСКР возбудить уголовное дело. Также ему предоставят доклад по сложившейся ситуации.

Поджидал у подъезда: в Ростове ищут мужчину, напавшего на девочек
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Напомним, что жительница Первомайского района обратилась к правоохранителям с сообщением о том, что двух девочек преследовал неизвестный мужчина. После этого полиция начала его розыск.

Ранее в Ростове осудили дончанина, который напал на полицейского с канцелярским ножом. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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