Бастрыкин поручил завести дело после преследования школьниц в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В СМИ появилась информация о мужчине, который преследовал двух девочек и хотел применить к ним насилие. Он поджидал их у подъезда многоквартирного дома.
Теперь Бастрыкин поручил руководителю регионального УСКР возбудить уголовное дело. Также ему предоставят доклад по сложившейся ситуации.
Напомним, что жительница Первомайского района обратилась к правоохранителям с сообщением о том, что двух девочек преследовал неизвестный мужчина. После этого полиция начала его розыск.
Ранее в Ростове осудили дончанина, который напал на полицейского с канцелярским ножом. Материал на эту тему читайте по ссылке.