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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Дети не должны рожать детей: В Ростовской области выявили дефицит детских гинекологов

Дети рожают детей: в Ростовской области фиксируют всплеск подростковой беременности

12 февраля 2024, 12:56
Фото: 1MI
Дети не должны рожать детей: В Ростовской области выявили дефицит детских гинекологов

В Ростовской области фиксируют острую нехватку детских гинекологов

В Ростовской области необходимо увеличить количество детских гинекологов в несколько раз, об этом рассказала руководитель центра «Детская гинекология» НИИАП, профессор кафедры акушерства и гинекологии № 2 РостГМУ Вера Андреева.

В беседе с порталом «Дон24» доктор медицинских наук Вера Андреева напомнила о важности заботы о репродуктивном здоровье будущих мам и обязательных профилактических визитах к специалистам.

По словам Веры Андреева, тему сохранения репродуктивного здоровья необходимо обсуждать на всех уровнях, начиная с семьи. Руководитель центра «Детская гинекология» НИИАП напомнила, что в прошлом году в Ростовской области зафиксировали всплеск числа случаев подростковой беременности и родов. Матерями стали 17 девушек в возрасте от 14 до 17 лет. При этом само явление нельзя назвать бумом, по словам Веры Андреевой, подобная ситуация повторяется из года в год в различных регионах страны.

в прошлом году в Ростовской области зафиксировали всплеск числа случаев подростковой беременности и родов. Матерями стали 17 девушек в возрасте от 14 до 17 лет.в прошлом году в Ростовской области зафиксировали всплеск числа случаев подростковой беременности и родов. Матерями стали 17 девушек в возрасте от 14 до 17 лет.
в прошлом году в Ростовской области зафиксировали всплеск числа случаев подростковой беременности и родов. Матерями стали 17 девушек в возрасте от 14 до 17 лет.
Фото: 1MI

Однако к подростковой беременности не следует относиться как к чему-то являющемуся нормой, поскольку подростковые роды — это всегда риск как для матери, так и для ребенка. У значительной части мам-подростков репродуктивная система все еще не достигла зрелости, из-за чего сам процесс протекает тяжелее, а у новорожденного выявляют какую-либо патологию.

«К беременности и родам организм не готов. У подростка еще не сформирован механизм гормональной регуляции репродуктивной системы.», — объяснила специалист, добавив, что тему беременности и здоровья с девочками должны обсуждать родители и специалисты — детские гинекологи.

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Однако детских гинекологов в регионе очень мало, по словам Веры Андреевой, в Ростовской области работают меньше 30 подобных специалистов.

«Для решения проблемы необходимо увеличить в несколько раз число детских гинекологов», — добавила Вера Андреева, сообщив, что уже с 15 лет юные дончанки должны посещать гинеколога на регулярной основе не только для того, чтобы качественно следить за состоянием своего здоровья, но и получать консультации и ответы на интересующие подростков вопросы, например, вопросы контрацепции.

чтобы качественно следить за состоянием своего здоровья, но и получать консультации и ответы на интересующие подростков вопросы, например, вопросы контрацепции.чтобы качественно следить за состоянием своего здоровья, но и получать консультации и ответы на интересующие подростков вопросы, например, вопросы контрацепции.
чтобы качественно следить за состоянием своего здоровья, но и получать консультации и ответы на интересующие подростков вопросы, например, вопросы контрацепции.
Фото: 1MI

«Дети не должны рожать детей. Брачный возраст 18 лет в нашей стране, я считаю, очень правильно определен», — заявила эксперт, объяснив, что даже если у девочки начались менструации — это не значит, что она готова к началу половой жизни и родам. Вера Андреева рекомендует юным дончанкам дать себе время и не спешить начинать вести половую жизнь в юном возрасте, а если это все же произошло — качественно подобрать контрацептивы у врача, чтобы снизить риски для здоровья и нежелательной беременности.

Ранее стало известно, что в Ростовской области последние несколько лет фиксируют постоянный спад рождаемости.

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