Дети рожают детей: в Ростовской области фиксируют всплеск подростковой беременности

«Дети не должны рожать детей. Брачный возраст 18 лет в нашей стране, я считаю, очень правильно определен», — заявила эксперт, объяснив, что даже если у девочки начались менструации — это не значит, что она готова к началу половой жизни и родам. Вера Андреева рекомендует юным дончанкам дать себе время и не спешить начинать вести половую жизнь в юном возрасте, а если это все же произошло — качественно подобрать контрацептивы у врача, чтобы снизить риски для здоровья и нежелательной беременности.