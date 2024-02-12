«Дрожали стекла»: жители Ростовской области сообщили о звуках взрывов 12 февраля

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Издание пишет, что громкий звук был слышен как минимум пять раз ночью 12 февраля, из-за чего задрожали стекла. Но что именно является его источником, пока понять не удалось.
«Появились предположения, что это может быть самолет, который перешел на сверхзвук. Другие посчитали, что причиной являются учения», — говорится в публикации.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее власти сообщили подробности взрыва беспилотника в лагере в Ростовской области. Тогда оказались повреждены несколько зданий, никто их людей не пострадал.
До этого в донском регионе распространяли фейк о взрыве цеха с беспилотниками.