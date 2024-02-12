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«Дрожали стекла»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывов

«Дрожали стекла»: жители Ростовской области сообщили о звуках взрывов 12 февраля

12 февраля 2024, 08:12
Фото: 1MI
«Дрожали стекла»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывов
Жители Каменска-Шахтинского в ночное время услышали грохот, который похож на взрыв, сообщает «Московский комсомолец».

Издание пишет, что громкий звук был слышен как минимум пять раз ночью 12 февраля, из-за чего задрожали стекла. Но что именно является его источником, пока понять не удалось.

«Появились предположения, что это может быть самолет, который перешел на сверхзвук. Другие посчитали, что причиной являются учения», — говорится в публикации.

Появилось видео мощного взрыва в Ростовской области
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Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее власти сообщили подробности взрыва беспилотника в лагере в Ростовской области. Тогда оказались повреждены несколько зданий, никто их людей не пострадал.

До этого в донском регионе распространяли фейк о взрыве цеха с беспилотниками.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Взрывы#Грохот#Происшествия
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