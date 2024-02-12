rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Двери заварили в общежитии на Нариманова в Ростове-на-Дону

Двери заварили в обрушившемся доме на Нариманова в Ростове-на-Дону

12 февраля 2024, 10:06
Фото: rostovgazeta.ru
Двери заварили в общежитии на Нариманова в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в общежитии на улице Нариманова, которое частично обрушилось, заварили двери, сообщил корреспондент RostovGazeta с места событий.

Напомним, в субботу, 27 января, начало разрушаться аварийное пятиэтажное здание на улице Нариманова. Инцидент произошел поздним вечером, людям пришлось экстренно покинуть дом без вещей и животных. На следующее утро рухнул один из подъездов.

Жильцов больше в здание не пускали, а в квартирах оставались животные, которых удалось вытащить спустя практически неделю.

Жильцам с Нариманова в Ростове предложили работать водителями, чтобы платить ипотеку
Узнать подробнее
Двери заварили в общежитии на Нариманова в Ростове-на-Дону
Видео: rostovgazeta.ru

Теперь корреспондент RostovGazeta побывал возле дома и заметил, что здесь заваривают двери. А возле здания находятся ограждения.

Добавим, что здание на Нариманова, 72/3 может рухнуть в любой момент, а потому людей пускают внутрь, чтобы забрать имущество. К таким выводам пришли специалисты, обследовавшие здание, чем и шокировали владельцев помещений.

Они заявили, что под расписку готовы рискнуть жизнью и зайти внутрь, чтобы забрать свои вещи.

Добавим, что дом планируется расселить в этом году. При этом жильцам с Нариманова в Ростове предложили работать водителями, чтобы платить ипотеку.

Читайте также:
В Ростове не исключили полного обрушения общежития на НаримановаВласти Ростова сообщили, куда отправили ночевать жильцов обрушившегося общежитияСтали известны подробности обрушения здания общежития в Ростове-на-Дону
#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Обрушение#Авария#Экстренная эвакуация
Подпишитесь
Итоги недели: власти ужаснулись из-за дорог в Ростове и решили судьбу рухнувшего дома
Вчера, 19:27
Большинство ростовчан заявили, что на свидании должен платить мужчина
Вчера, 20:59
В части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
Вчера, 17:17
Жильцам с Нариманова в Ростове предложили работать водителями, чтобы платить ипотеку
Вчера, 12:05
«Раз 50 бы умер уже»: ростовский митрополит рассказал, что спасает ему жизнь
Вчера, 07:27
Помощники по работе с верующими появятся в СИЗО Ростовской области
Вчера, 14:52