Двери заварили в обрушившемся доме на Нариманова в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Напомним, в субботу, 27 января, начало разрушаться аварийное пятиэтажное здание на улице Нариманова. Инцидент произошел поздним вечером, людям пришлось экстренно покинуть дом без вещей и животных. На следующее утро рухнул один из подъездов.
Жильцов больше в здание не пускали, а в квартирах оставались животные, которых удалось вытащить спустя практически неделю.
Теперь корреспондент RostovGazeta побывал возле дома и заметил, что здесь заваривают двери. А возле здания находятся ограждения.
Добавим, что здание на Нариманова, 72/3 может рухнуть в любой момент, а потому людей пускают внутрь, чтобы забрать имущество. К таким выводам пришли специалисты, обследовавшие здание, чем и шокировали владельцев помещений.
Они заявили, что под расписку готовы рискнуть жизнью и зайти внутрь, чтобы забрать свои вещи.
Добавим, что дом планируется расселить в этом году. При этом жильцам с Нариманова в Ростове предложили работать водителями, чтобы платить ипотеку.