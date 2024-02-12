Двухлетняя девочка погибла в пожаре в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
В понедельник, 12 февраля, в 14.12 мск экстренные службы получили сигнал о пожаре в хуторе Савоськин. Загорелся частный дом на улице Октябрьской, 16.
По предварительной информации, очаг возгорания находился в одной из комнат. Огонь быстро охватил натяжной потолок, и дом заполнил густой едкий дым. В тот момент в постройке находились только трое маленьких детей, старшему из которых было девять лет.
Именно мальчик выбежал на улицу и позвал взрослых на помощь. Добровольцам удалось вынести из пылающего дома трехлетнюю девочку, а третьего ребенка, девочку 2022 года рождения, на руках из огня вынес отец.
Младшей девочке не удалось пережить этот пожар, она погибла в карете скорой помощи, ее старшую сестру передали врачам для оказания помощи.
Пожар удалось ликвидировать через 50 минут, к этому времени в доме успела выгореть целая комната. Предварительными причинами возгорания назвали замыкание электропроводки и неисправность газового оборудования.
Ранее тлеющая сигарета прервала жизнь мужчины средних лет.