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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Двухлетняя девочка погибла в пожаре в Ростовской области

Двухлетняя девочка погибла в пожаре в Ростовской области

12 февраля 2024, 16:23
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
Двухлетняя девочка погибла в пожаре в Ростовской области
В Ростовской области пожар унес жизнь маленькой девочки, ее сестру передали медикам в тяжелом состоянии, подробности пожара в хуторе Савоськин рассказали в пресс-службе донского ГУ МЧС.

В понедельник, 12 февраля, в 14.12 мск экстренные службы получили сигнал о пожаре в хуторе Савоськин. Загорелся частный дом на улице Октябрьской, 16.

По предварительной информации, очаг возгорания находился в одной из комнат. Огонь быстро охватил натяжной потолок, и дом заполнил густой едкий дым. В тот момент в постройке находились только трое маленьких детей, старшему из которых было девять лет.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Именно мальчик выбежал на улицу и позвал взрослых на помощь. Добровольцам удалось вынести из пылающего дома трехлетнюю девочку, а третьего ребенка, девочку 2022 года рождения, на руках из огня вынес отец.

Младшей девочке не удалось пережить этот пожар, она погибла в карете скорой помощи, ее старшую сестру передали врачам для оказания помощи.

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Пожар удалось ликвидировать через 50 минут, к этому времени в доме успела выгореть целая комната. Предварительными причинами возгорания назвали замыкание электропроводки и неисправность газового оборудования.

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