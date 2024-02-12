Гречишный чай: полезные свойства и способ приготовления

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Семена гречихи содержат много полезных веществ, таких как витамины В1, В2, В6, С и Е, магний, калий, медь, железо, цинк и селен. Все эти вещества необходимы для нормальной работы организма.
Белки гречихи содержат 18 аминокислот, включая такие важные, как лизин и аргинин. Наш организм не может производить эти аминокислоты самостоятельно и получает их только с пищей. Гречиха также богата флавоноидами, особенно рутином, который помогает поддерживать эластичность стенок сосудов, нормализовать давление и укрепить иммунитет. В семенах гречихи татарской содержится гораздо больше рутина, чем в обычной гречке.
Рутин, как и другие флавоноиды, является природным антиоксидантом. Они помогают бороться со свободными радикалами, снижают риск воспалительных процессов, аллергических реакций и образования раковых клеток.
Гречишный чай не содержит кофеина, поэтому он не вызывает нервозности. Его можно пить в любое время суток без опасения бессонницы.