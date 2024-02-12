Гречишный чай: полезные свойства и способ приготовления

Белки гречихи содержат 18 аминокислот, включая такие важные, как лизин и аргинин. Наш организм не может производить эти аминокислоты самостоятельно и получает их только с пищей. Гречиха также богата флавоноидами, особенно рутином, который помогает поддерживать эластичность стенок сосудов, нормализовать давление и укрепить иммунитет. В семенах гречихи татарской содержится гораздо больше рутина, чем в обычной гречке.