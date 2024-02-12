Индивидуальный предприниматель из Ростовской области «продлил жизнь» копченым мидиям

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
В понедельник, 12 февраля, сотрудники управления Россельхознадзора сообщили, что с помощью системы «Меркурий» им удалось выявить факт продления сроков годности мидий, которые производит индивидуальный предприниматель Еременко О. С. в Пролетарске.
При мониторинге данных удалось обнаружить, что ветеринарный специалист предприятия продлил сроки годности товара через транзакцию «производство/переработка». Это позволило увеличить сроки годности 13 килограммам мидий на три недели — с 30 января до 20 февраля 2024 года.
По словам специалистов, этот факт подтверждает, что предприятие внесло заведомо ложные данные в ветеринарные сопроводительные документы. Из-за изменения сроков годности не удается обеспечить прослеживаемость мидий при производстве, что считается нарушением.
Сотрудники надзорного органа направили информационное письмо в управление ветеринарии для принятия мер реагирования, предприниматель также получил предостережение о недопустимости подобных нарушений.
Напомним, что переделка сроков годности пищевой продукции считается нарушением закона о защите прав потребителя, в отдельных случаях подобные нарушения грозят производителю крупными штрафами, согласно открытым данным, сумма штрафа может достигать сотен тысяч рублей.
Ранее компания продлила сроки годности рыбы до 2025 года.