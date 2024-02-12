Индивидуальный предприниматель из Ростовской области «продлил жизнь» копченым мидиям

При мониторинге данных удалось обнаружить, что ветеринарный специалист предприятия продлил сроки годности товара через транзакцию «производство/переработка». Это позволило увеличить сроки годности 13 килограммам мидий на три недели — с 30 января до 20 февраля 2024 года.