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Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Индивидуальный предприниматель из Ростовской области «продлил жизнь» копченым мидиям

Индивидуальный предприниматель из Ростовской области «продлил жизнь» копченым мидиям

12 февраля 2024, 15:33
Фото: 1MI
Индивидуальный предприниматель из Ростовской области «продлил жизнь» копченым мидиям

Донской производитель копченых мидий продлил срок годности товара на три недели

В Ростовской области выявили факт подделки сроков годности мидий горячего копчения, об этом сообщили в пресс-службе донского управления Россельхознадзора.

В понедельник, 12 февраля, сотрудники управления Россельхознадзора сообщили, что с помощью системы «Меркурий» им удалось выявить факт продления сроков годности мидий, которые производит индивидуальный предприниматель Еременко О. С. в Пролетарске.

При мониторинге данных удалось обнаружить, что ветеринарный специалист предприятия продлил сроки годности товара через транзакцию «производство/переработка». Это позволило увеличить сроки годности 13 килограммам мидий на три недели — с 30 января до 20 февраля 2024 года.

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По словам специалистов, этот факт подтверждает, что предприятие внесло заведомо ложные данные в ветеринарные сопроводительные документы. Из-за изменения сроков годности не удается обеспечить прослеживаемость мидий при производстве, что считается нарушением.

Сотрудники надзорного органа направили информационное письмо в управление ветеринарии для принятия мер реагирования, предприниматель также получил предостережение о недопустимости подобных нарушений.

Напомним, что переделка сроков годности пищевой продукции считается нарушением закона о защите прав потребителя, в отдельных случаях подобные нарушения грозят производителю крупными штрафами, согласно открытым данным, сумма штрафа может достигать сотен тысяч рублей.

Ранее компания продлила сроки годности рыбы до 2025 года.

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