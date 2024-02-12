«История, которую можно потрогать»: книгу о людях Нахичевани выпустили в Ростове

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Авторами являются главный редактор издания RostovGazeta Григорий Миронов и краевед Георгий Багдыков, который ранее написал нескольких книг о Нахичевани-на-Дону. Новое издание состоит из двух частей. В первой из которых сюжет начинается со снесенного дома, где под руинами находят клад. Однако вместо сокровищ там лежат рукописи человека, решившего поделиться историей города после революции.
Зовут главного героя Григор Минасович Богданян, а свои мемуары он писал в 1921 году, когда Нахичевань была отдельным городом. Придуманным в книге является только этот персонаж, а все остальное — документально подтвержденные факты.
Читатель здесь найдет много интересной информации о жизни донских армян, их быте и традициях, сможет прочувствовать романтические и трагические истории. Все это хранилось в архивах, а теперь собрано в единой книге в виде 20 зарисовок.
«Многие ростовчане даже не знают толком, откуда пошла Нахичевань. Они думают, что Нахичевань — это базар. А этот базар — уникальное место, он имеет свою историю. Там даже Пушкин с Раевским были. Хорошо бы установить мемориальную доску или знак о том, что эти великие люди бывали не только в историеском Ростове, но и в Нахичевани. Мне кажется, из таких вот мелочей и складывается любовь к городу и к его истории», — поделился мнением Георгий Багдыков.
Вторую часть книги написал журналист Григорий Миронов, который подготовил для читателей несколько историй. Все они о людях, которые в различные времена жили в Нахичевани. В сборнике идет повествование, как о прошлом этого уникального места, так и о современности.
«Невозможно строить будущее, не зная истории своей страны, истории своего родного города. История есть во всем — в покосившемся старом доме, в улочках и, конечно, в людях, которые на этих улочках и в этих домах когда-то жили. Время стирает многое, поэтому нам так важно было на бумаге сохранить историю любимого города и его уникальных жителей. Конечно, есть электронные файлы с этими нашими рассказами, но книга — это история, которую можно потрогать», — прокомментировал Григорий Миронов.
Презентация книги прошла в региональном отделении Союза журналистов, во время которой собравшиеся обсудили проблему исторической памяти в регионе, особенно среди молодежи.
«Издание подобных книг сегодня особенно актуально. С одной стороны авторы не дают нам забыть историю Ростова-на-Дону, с другой, книги расскажут молодому поколению о знаковых местах», — считает директор АНО «Центр медиастратегий» Марк Быков.
Добавим, книгу издали при поддержке сетевого издания RostovGazeta и медиахолдинга 1MI.