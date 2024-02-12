«История, которую можно потрогать»: книгу о людях Нахичевани выпустили в Ростове

«Многие ростовчане даже не знают толком, откуда пошла Нахичевань. Они думают, что Нахичевань — это базар. А этот базар — уникальное место, он имеет свою историю. Там даже Пушкин с Раевским были. Хорошо бы установить мемориальную доску или знак о том, что эти великие люди бывали не только в историеском Ростове, но и в Нахичевани. Мне кажется, из таких вот мелочей и складывается любовь к городу и к его истории», — поделился мнением Георгий Багдыков.