Как можно получить бесплатную путевку в санаторий

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
По сообщению newia.ru, бесплатное лечение в санатории предусмотрено для граждан России не только на федеральном уровне. В регионах есть своя соцполитика, исходя из которой определяются категории лиц, имеющих право на санаторное лечение.
На федеральном уровне перечень граждан, имеющих право на бесплатное санаторно-курортное лечение раз в год, перечислен в Федеральном законе № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». В соответствии с ним проходить бесплатно санаторное лечение могут граждане, которые имеют инвалидность I, II и III группы, инвалиды войны и дети-инвалиды.
Кроме того, воспользоваться данной льготой могут участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и граждане, которые пострадали от радиации при проведении ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Также возможно пройти лечение в санатории в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Есть ряд медицинских показаний, при которых врач после назначения соответствующих анализов может направить пациента на санаторное лечение.
Ежегодно Социальным фондом РФ заключаются государственные контракты с санаториями, чтобы обеспечить санаторно-курортным лечением льготные категории граждан. В общей сложности на территории Российской Федерации порядка восьмисот таких здравниц.