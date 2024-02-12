Как можно получить бесплатную путевку в санаторий

На федеральном уровне перечень граждан, имеющих право на бесплатное санаторно-курортное лечение раз в год, перечислен в Федеральном законе № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». В соответствии с ним проходить бесплатно санаторное лечение могут граждане, которые имеют инвалидность I, II и III группы, инвалиды войны и дети-инвалиды.