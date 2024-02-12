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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Как можно получить бесплатную путевку в санаторий

Как можно получить бесплатную путевку в санаторий

12 февраля 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney
Граждане, имеющие инвалидность, имеют право на получение бесплатной путевки в санаторий. Рассказываем, кто еще может получить лечение в санатории безвозмездно.
Сюжет
Отдых

По сообщению newia.ru, бесплатное лечение в санатории предусмотрено для граждан России не только на федеральном уровне. В регионах есть своя соцполитика, исходя из которой определяются категории лиц, имеющих право на санаторное лечение.

На федеральном уровне перечень граждан, имеющих право на бесплатное санаторно-курортное лечение раз в год, перечислен в Федеральном законе № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». В соответствии с ним проходить бесплатно санаторное лечение могут граждане, которые имеют инвалидность I, II и III группы, инвалиды войны и дети-инвалиды.

Кроме того, воспользоваться данной льготой могут участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и граждане, которые пострадали от радиации при проведении ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Также возможно пройти лечение в санатории в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Есть ряд медицинских показаний, при которых врач после назначения соответствующих анализов может направить пациента на санаторное лечение.

Ежегодно Социальным фондом РФ заключаются государственные контракты с санаториями, чтобы обеспечить санаторно-курортным лечением льготные категории граждан. В общей сложности на территории Российской Федерации порядка восьмисот таких здравниц.

#Общество#Льготы#Отдых#Все материалы авторов#Санаторий
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