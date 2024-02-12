Климатолог Иошпа заявил о похолодании после циклона «Ольга» в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Напомним, что в Ростовской области разбушевался мощный циклон «Ольга». В ряде городов возникли проблемы с электроснабжением.
По информации региональных властей, в городе до сих пор не работают сотни ЛЭП и порядка двух тысяч подстанций.
«Циклон „Ольга“ — довольно-таки мощный. В Ростовскую область он шел издалека, с северо-запада», — отмечает Александр Иошпа.
Климатолог подчеркивает, что ничего сверхъестественного из-за циклона «Ольга» в донском крае не ожидается. По словам собеседника, на смену циклону придет резкое похолодание, которое начнется в ближайшие три дня.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области натворил циклон «Ольга».