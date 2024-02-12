rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Климатолог Иошпа заявил о похолодании после циклона «Ольга» в Ростовской области

Климатолог Иошпа заявил о похолодании после циклона «Ольга» в Ростовской области

12 февраля 2024, 12:18
Фото: rostovgazeta.ru
Климатолог Иошпа заявил о похолодании после циклона «Ольга» в Ростовской области

Климатолог предупредил о сильном похолодании в Ростовской области

Мощный циклон «Ольга» пришел в Ростовскую область с северо-запада. Однако уже через три дня в регионе ожидается значительное похолодание, сообщил RostovGazeta климатолог ЮФУ Александр Иошпа.

Напомним, что в Ростовской области разбушевался мощный циклон «Ольга». В ряде городов возникли проблемы с электроснабжением.

По информации региональных властей, в городе до сих пор не работают сотни ЛЭП и порядка двух тысяч подстанций.

«Циклон „Ольга“ — довольно-таки мощный. В Ростовскую область он шел издалека, с северо-запада», — отмечает Александр Иошпа.

Жители Новошахтинска пожаловались на подтопление домов и отсутствие света
Узнать подробнее

Климатолог подчеркивает, что ничего сверхъестественного из-за циклона «Ольга» в донском крае не ожидается. По словам собеседника, на смену циклону придет резкое похолодание, которое начнется в ближайшие три дня.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области натворил циклон «Ольга».

Апокалипсис по имени «Ольга»: что в Ростовской области натворил атлантический циклон
Узнать подробнее
Читайте также:
Резкое похолодание пообещали ростовчанам с 13 февраляПосле резкого потепления в Ростове-на-Дону ожидается мощное похолоданиеПочти 100 школ и 142 детсада закрыли в Ростовской области из-за циклона «Ольга»
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Проблемы с электроснабжением#Циклон Ольга#Резкое похолодание#Подстанции
Подпишитесь
«История, которую можно потрогать»: книгу о людях Нахичевани выпустили в Ростове
Сегодня, 11:21
Апокалипсис по имени «Ольга»: что в Ростовской области натворил атлантический циклон
Сегодня, 10:43
Двери заварили в обрушившемся доме на Нариманова в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:06
Почти 100 школ и 142 детсада закрыли в Ростовской области из-за циклона «Ольга»
Сегодня, 09:26
До 145 тыс жителей Ростовской области остаются без света из-за циклона «Ольга»
Сегодня, 09:01
Жители Новошахтинска пожаловались на подтопление домов и отсутствие света
Сегодня, 08:45