Кто назвал «Ольгой» бушующий в Ростовской области циклон

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Напомним, что последнее время циклоны не перестают удивлять ростовчан своими названиями. В частности, в декабре 2023 года RostovGazeta рассказывала о циклоне «Ваня», который привел к сильному снегопаду в Москве. Теперь на Ростовскую область обрушился циклон «Ольга».
«В западной Германии есть Институт метеорологии Берлинского университета. Эта организация имеет специальную сертификацию и вправе присваивать названия циклонам», — отмечает климатолог ЮФУ Александр Иошпа.
Собеседник добавляет, что раньше названия давали лишь тропическим циклонам. Не принято называть и небольшие циклоны — те, которые образуются и сразу распадаются. Но мощным циклонам, которые идут далеко, сегодня часто дают названия.
«Дать название циклону может любой человек. Для этого потребуется лишь заплатить западногерманскому институту за придуманное имя. Назвать циклон стоит порядка 300-400 евро. А вот дать имя антициклону обойдется дороже», — уточняет климатолог.
Остается только догадываться, кто обращался к услугам Берлинского университета для того, чтобы у нас появились циклоны, носящие русские имена.