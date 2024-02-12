rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Климатолог Иошпа рассказал, кто назвал «Ольгой» бушующий в Ростовской области циклон

Кто назвал «Ольгой» бушующий в Ростовской области циклон

12 февраля 2024, 13:03
Фото: Россети Юг
Климатолог Иошпа рассказал, кто назвал «Ольгой» бушующий в Ростовской области циклон

Климатолог Иошпа рассказал, кто назвал «Ольгой» бушующий на Дону циклон

Циклон «Ольга» разбушевался в Ростовской области. Кто назвал мощнейший циклон прекрасным русским именем и как это произошло — выяснил корреспондент RostovGazeta.

Напомним, что последнее время циклоны не перестают удивлять ростовчан своими названиями. В частности, в декабре 2023 года RostovGazeta рассказывала о циклоне «Ваня», который привел к сильному снегопаду в Москве. Теперь на Ростовскую область обрушился циклон «Ольга».

«В западной Германии есть Институт метеорологии Берлинского университета. Эта организация имеет специальную сертификацию и вправе присваивать названия циклонам», — отмечает климатолог ЮФУ Александр Иошпа.

Собеседник добавляет, что раньше названия давали лишь тропическим циклонам. Не принято называть и небольшие циклоны — те, которые образуются и сразу распадаются. Но мощным циклонам, которые идут далеко, сегодня часто дают названия.

До 145 тыс жителей Ростовской области остаются без света из-за циклона «Ольга»
Узнать подробнее
«Главное — заплатить»: почему циклон, разбушевавшийся на Дону, назвали «Ольга»
Видео: Россети Юг

«Дать название циклону может любой человек. Для этого потребуется лишь заплатить западногерманскому институту за придуманное имя. Назвать циклон стоит порядка 300-400 евро. А вот дать имя антициклону обойдется дороже», — уточняет климатолог.

Остается только догадываться, кто обращался к услугам Берлинского университета для того, чтобы у нас появились циклоны, носящие русские имена.

Апокалипсис по имени «Ольга»: что в Ростовской области натворил атлантический циклон
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти 100 школ и 142 детсада закрыли в Ростовской области из-за циклона «Ольга»До 145 тыс жителей Ростовской области остаются без света из-за циклона «Ольга»Климатолог Иошпа обвинил циклон «Ваня» в похолодании в Ростовской области
#Общество#Эксклюзив#Новости#Видео#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дон#Ростов#Циклон#Ольга#Ваня#Тропический циклон#Антициклон
Подпишитесь
«История, которую можно потрогать»: книгу о людях Нахичевани выпустили в Ростове
Сегодня, 11:21
Апокалипсис по имени «Ольга»: что в Ростовской области натворил атлантический циклон
Сегодня, 10:43
Двери заварили в обрушившемся доме на Нариманова в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:06
Почти 100 школ и 142 детсада закрыли в Ростовской области из-за циклона «Ольга»
Сегодня, 09:26
До 145 тыс жителей Ростовской области остаются без света из-за циклона «Ольга»
Сегодня, 09:01
Жители Новошахтинска пожаловались на подтопление домов и отсутствие света
Сегодня, 08:45