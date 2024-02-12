Митрополит Меркурий обвинил ростовчан в поклонении деньгам

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Тему современных примеров язычества он затронул во время воскресной проповеди в храме.
«В Азовском районе был случай, когда считающие себя казаками люди приносили в жертву домашних животных на языческом капище. Чаще всего сейчас примером язычества является служение деньгам», — пишет издание со ссылкой на слова Меркурия.
Он добавил, что сейчас никто не отливает из золота тельца, чтобы поклониться. Речь идет о том, что люди на первое место ставят богатство, а не бога.
До этого ростовский митрополит рассказал, что спасает ему жизнь. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
Ранее стало известно, что в донском регионе за 2023 год появилось около 20 новых священников.