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Митрополит Меркурий обвинил ростовчан в поклонении деньгам

Митрополит Меркурий обвинил ростовчан в поклонении деньгам

12 февраля 2024, 11:59
Фото: 1MI
Митрополит Меркурий обвинил ростовчан в поклонении деньгам
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий рассказал, что в современном мире одним из частых примеров язычества является служение деньгам, сообщает «Город N».

Тему современных примеров язычества он затронул во время воскресной проповеди в храме.

«В Азовском районе был случай, когда считающие себя казаками люди приносили в жертву домашних животных на языческом капище. Чаще всего сейчас примером язычества является служение деньгам», — пишет издание со ссылкой на слова Меркурия.

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Он добавил, что сейчас никто не отливает из золота тельца, чтобы поклониться. Речь идет о том, что люди на первое место ставят богатство, а не бога.

До этого ростовский митрополит рассказал, что спасает ему жизнь. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Ранее стало известно, что в донском регионе за 2023 год появилось около 20 новых священников.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Деньги#Казаки#Митрополит Меркурий#Ростов#Язычество
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