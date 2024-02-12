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Updated Сегодня, 06:47

Муляжи бомб начали массово находить у железной дороги в Ростовской области

Муляжи бомб начали массово находить у железной дороги в Ростовской области

12 февраля 2024, 06:45
Фото: 32.mchs.gov.ru
Муляжи бомб начали массово находить у железной дороги в Ростовской области
В Ростовской области у станции Несветай за последнее время трижды находили муляжи взрывных устройств, сообщает Lenta.ру.

Издание со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет, что 10 февраля якобы нашли будильник с приклеенной к нему батареей и проводами.

«До этого находили привязанную к железнодорожным путям коробку с проводами. А еще в одном случае нашли черный пакет с проводами», — говорится в публикации.

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Отмечается, что во всех случаях прибывали саперы и ничего опасного не обнаружили. Говорится, что теперь правоохранители ищут тех, кто это сделал.

Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове осудили мужчину за попытку совершить теракт 9 мая по заданию Украины. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Железная дорога#Взрывное устройство#Муляжи
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