Муляжи бомб начали массово находить у железной дороги в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Издание со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет, что 10 февраля якобы нашли будильник с приклеенной к нему батареей и проводами.
«До этого находили привязанную к железнодорожным путям коробку с проводами. А еще в одном случае нашли черный пакет с проводами», — говорится в публикации.
Отмечается, что во всех случаях прибывали саперы и ничего опасного не обнаружили. Говорится, что теперь правоохранители ищут тех, кто это сделал.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
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