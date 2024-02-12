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Published Сегодня, 04:35

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Updated Сегодня, 04:35

Ростовский митрополит объяснил, почему на службе в храме нужно стоять

«Не как ослик на мельнице»: ростовский митрополит объяснил, почему в храмах все стоят

12 февраля 2024, 04:35
Фото: 1MI
Ростовский митрополит объяснил, почему на службе в храме нужно стоять

Ростовский митрополит Меркурий объяснил, почему в храмах все стоят

Верующий должен стоять на службе в храме, потому что это «воспитывает его духовно», заявил ростовский митрополит Меркурий.

В эфире «Дон 24» владыка рассказал, почему на службах в православных храмах нужно стоять.

«Я не думаю, что православное богослужение направлено на то, чтобы заставить человека работать как ослик на мельнице. Не думаю. Оно обращено к тому, чтобы были задействованы все органы чувств человека», — объясняет Меркурий.

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Он также рассказал, что на определенных службах в храмах разрешается сидеть. Однако для «духовного воспитания» прилежный прихожанин все-таки должен стоять на богослужении.

«Мы не вольготно присели и отдыхаем, а мы предстоим перед ним [богом — прим.ред.]. Это обязывает к духовному созерцанию всего того, что происходит в храме, но никак не к тому, чтобы убить наши ноги и убить наши физические силы», — заключил митрополит.

Ранее ростовский митрополит рассказал, что спасает ему жизнь.

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