«Не как ослик на мельнице»: ростовский митрополит объяснил, почему в храмах все стоят

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
В эфире «Дон 24» владыка рассказал, почему на службах в православных храмах нужно стоять.
«Я не думаю, что православное богослужение направлено на то, чтобы заставить человека работать как ослик на мельнице. Не думаю. Оно обращено к тому, чтобы были задействованы все органы чувств человека», — объясняет Меркурий.
Он также рассказал, что на определенных службах в храмах разрешается сидеть. Однако для «духовного воспитания» прилежный прихожанин все-таки должен стоять на богослужении.
«Мы не вольготно присели и отдыхаем, а мы предстоим перед ним [богом — прим.ред.]. Это обязывает к духовному созерцанию всего того, что происходит в храме, но никак не к тому, чтобы убить наши ноги и убить наши физические силы», — заключил митрополит.
Ранее ростовский митрополит рассказал, что спасает ему жизнь.