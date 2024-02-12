«Не как ослик на мельнице»: ростовский митрополит объяснил, почему в храмах все стоят

«Мы не вольготно присели и отдыхаем, а мы предстоим перед ним [богом — прим.ред.]. Это обязывает к духовному созерцанию всего того, что происходит в храме, но никак не к тому, чтобы убить наши ноги и убить наши физические силы», — заключил митрополит.