Один погиб и двое ранены в страшном ДТП с автобусом в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
На трассе М-4 «Дон» водитель грузовика протаранил ограждение, после чего двигавшийся за ним водитель машины Haval начал снижать скорость. В это время ее протаранил автобус Neoplan.
После этого оба транспорта вылетели за пределы дороги, а автобус перевернулся. В последнем транспорте погиб пассажир и пострадали два человека.
Отмечается, что раненых доставили в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее два авто превратились в груду металла на заснеженной трассе «Ростов–Волгодонск». С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.