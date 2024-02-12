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Published Сегодня, 05:18

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Updated Сегодня, 05:20

Один погиб и двое ранены в страшном ДТП с автобусом в Ростовской области

Один погиб и двое ранены в страшном ДТП с автобусом в Ростовской области

12 февраля 2024, 05:18
Фото: 1MI
В Ростовской области столкнулись автомобиль и автобус, один человек погиб, сообщили в региональном УГИБДД.

На трассе М-4 «Дон» водитель грузовика протаранил ограждение, после чего двигавшийся за ним водитель машины Haval начал снижать скорость. В это время ее протаранил автобус Neoplan.

После этого оба транспорта вылетели за пределы дороги, а автобус перевернулся. В последнем транспорте погиб пассажир и пострадали два человека.

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Отмечается, что раненых доставили в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее два авто превратились в груду металла на заснеженной трассе «Ростов–Волгодонск». С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Автобус#Грузовик#Происшествия
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