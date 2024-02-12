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Updated Сегодня, 09:38

Около 145 тыс жителей Ростовской области остаются без света из-за непогоды

До 145 тыс жителей Ростовской области остаются без света из-за циклона «Ольга»

12 февраля 2024, 09:01
Фото: Россети Юг
Около 145 тыс жителей Ростовской области остаются без света из-за непогоды
В Ростовской области продолжается работа по восстановлению электроснабжения после аварий, рассказал губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что непогода имеет серьезные последствия. В настоящее время в регионе не работают почти 400 ЛЭП и приблизительно 2 тысячи подстанций в 235 населенных пунктах. Это намного больше, чем во время предыдущей стихии в декабре.

В этот раз непогода повредила системы жизнеобеспечения в 23 территориях, особенно напряженная ситуация сложилась в 7 из них. Для 115 тысяч человек электричество уже восстановили, однако около 145 тысяч граждан до сих пор остаются без света.

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Для 115 тысяч человек электричество уже восстановили, однако около 145 тысяч граждан до сих пор остаются без света.Для 115 тысяч человек электричество уже восстановили, однако около 145 тысяч граждан до сих пор остаются без света.
Для 115 тысяч человек электричество уже восстановили, однако около 145 тысяч граждан до сих пор остаются без света.
Фото: Россети Юг

С утра более 130 бригад, включая специалистов из других субъектов, работают на аварийных объектах. Количество бригад будет увеличиваться в течение дня», — рассказал губернатор.

Он добавил, что еще почти 70 бригад занимаются восстановлением работы систем отопления и водоснабжения. Если на выходных без тепла и воды остались примерно 174,5 тысячи человек, то на утро понедельника их число сократилось до 53,5 тысячи.

Ранее в части донского региона ввели режим ЧС из-за непогоды.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария#Непогода#Электроснабжение#Происшествия
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