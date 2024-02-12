До 145 тыс жителей Ростовской области остаются без света из-за циклона «Ольга»

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Он рассказал, что непогода имеет серьезные последствия. В настоящее время в регионе не работают почти 400 ЛЭП и приблизительно 2 тысячи подстанций в 235 населенных пунктах. Это намного больше, чем во время предыдущей стихии в декабре.
В этот раз непогода повредила системы жизнеобеспечения в 23 территориях, особенно напряженная ситуация сложилась в 7 из них. Для 115 тысяч человек электричество уже восстановили, однако около 145 тысяч граждан до сих пор остаются без света.
С утра более 130 бригад, включая специалистов из других субъектов, работают на аварийных объектах. Количество бригад будет увеличиваться в течение дня», — рассказал губернатор.
Он добавил, что еще почти 70 бригад занимаются восстановлением работы систем отопления и водоснабжения. Если на выходных без тепла и воды остались примерно 174,5 тысячи человек, то на утро понедельника их число сократилось до 53,5 тысячи.
Ранее в части донского региона ввели режим ЧС из-за непогоды.