Почти 100 школ и 142 детсада закрыли в Ростовской области из-за циклона «Ольга»

Сильнейший североатлантический циклон «Ольга» обрушился на регионы России. Основной удар пришелся на Ростовскую и Волгоградскую области. Из-за непогоды в Ростовской области сейчас не работают 397 линий электропередач и около двух тысяч подстанций. В результате у 145 тысяч местных жителей нет электричества.