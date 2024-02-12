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Published Сегодня, 09:26

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Updated Сегодня, 09:41

Почти 100 школ и 142 детсада закрыли в Ростовской области из-за стихии

Почти 100 школ и 142 детсада закрыли в Ростовской области из-за циклона «Ольга»

12 февраля 2024, 09:26
Фото: 1MI
Почти 100 школ и 142 детсада закрыли в Ростовской области из-за стихии
В Ростовской области из-за последствий непогоды в понедельник, 12 февраля, не работает большое количество школ и детских садов, сообщил губернатор Василий Голубев.

В данный момент в девяти городах и районах области перевели учеников из 78 школ на дистанционное обучение. Кроме этого, в 98 школах занятия были перенесены на субботу.

Всего в 16 муниципалитетах пришлось закрыть 142 детских сада.

Сильнейший североатлантический циклон «Ольга» обрушился на регионы России. Основной удар пришелся на Ростовскую и Волгоградскую области. Из-за непогоды в Ростовской области сейчас не работают 397 линий электропередач и около двух тысяч подстанций. В результате у 145 тысяч местных жителей нет электричества.

Школы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогоды
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В данный момент восстановительными работами занимают 130 бригад и это количество увеличится. Отдельно специалисты восстанавливают теплоснабжение.

О сроках завершения работ пока информации нет.

Ранее в части региона ввели режим ЧС из-за последствий плохой погоды.

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