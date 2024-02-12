Почти 100 школ и 142 детсада закрыли в Ростовской области из-за циклона «Ольга»

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
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Updated Сегодня, 09:41
В данный момент в девяти городах и районах области перевели учеников из 78 школ на дистанционное обучение. Кроме этого, в 98 школах занятия были перенесены на субботу.
Всего в 16 муниципалитетах пришлось закрыть 142 детских сада.
Сильнейший североатлантический циклон «Ольга» обрушился на регионы России. Основной удар пришелся на Ростовскую и Волгоградскую области. Из-за непогоды в Ростовской области сейчас не работают 397 линий электропередач и около двух тысяч подстанций. В результате у 145 тысяч местных жителей нет электричества.
В данный момент восстановительными работами занимают 130 бригад и это количество увеличится. Отдельно специалисты восстанавливают теплоснабжение.
О сроках завершения работ пока информации нет.
Ранее в части региона ввели режим ЧС из-за последствий плохой погоды.