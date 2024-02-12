Принадлежавшая украинскому олигарху Ахметову шахта на Дону лишилась 100 млн рублей

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
В сентябре 2023 года ОАО «ЛМЗ Универсал» обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском против АО «Шахтоуправление „Обуховская“», требования компании составили 104,11 миллиона рублей. Согласно документам в карточке дела, эта сумма включает штраф, пени и задолженность шахтоуправления, составляющую 87 миллионов рублей.
В ответ на иск шахтоуправление дважды запросило отложить судебное разбирательство, однако в конце января заседание все же состоялось. По итогам рассмотрения дела в суде было принято решение частично удовлетворить требования истца, Арбитражный суд решил взыскать с бывшей структуры украинского олигарха Рината Ахметова в пользу «ЛМЗ Универсал» почти 98,5 миллиона рублей. При этом, по решению суда, из этой суммы в счет задолженности взыскали только 82 миллиона рублей, еще 12,36 миллиона составили пени, а 3,91 миллиона — штраф.
«В остальной части иска отказать», — сказано в решении.
Решение пока не вступило в законную силу, представители «Шахтоуправления „Обуховская“» все еще могут оспорить решение суда в апелляции.
Обращаем внимание, что ОАО «ЛМЗ Универсал» является одним из народных предприятий Республики Беларусь. Завод занимается производством различных как мелких, так и крупногабаритных изделий, в том числе горно-шахтного оборудования, подъемников, специализируется на ремонте и проектировании оборудования для обогатительных фабрик, а также оборудования для других отраслей промышленности.
Ранее стало известно об аресте экс-гендиректора шахт «Обуховской» и «Донской антрацит», которые принадлежали украинскому миллиардеру Ринату Ахметову.