Принадлежавшая украинскому олигарху Ахметову шахта на Дону лишилась 100 млн рублей

В ответ на иск шахтоуправление дважды запросило отложить судебное разбирательство, однако в конце января заседание все же состоялось. По итогам рассмотрения дела в суде было принято решение частично удовлетворить требования истца, Арбитражный суд решил взыскать с бывшей структуры украинского олигарха Рината Ахметова в пользу «ЛМЗ Универсал» почти 98,5 миллиона рублей. При этом, по решению суда, из этой суммы в счет задолженности взыскали только 82 миллиона рублей, еще 12,36 миллиона составили пени, а 3,91 миллиона — штраф.