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Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Белорусская компания отсудила 98 млн у шахт украинского олигарха в Ростовской области

Принадлежавшая украинскому олигарху Ахметову шахта на Дону лишилась 100 млн рублей

12 февраля 2024, 14:11
Фото: Afedchenko/cc by sa4.0/wikimedia.org
Белорусская компания отсудила 98 млн у шахт украинского олигарха в Ростовской области

Белорусский завод оборудования взыскал с шахты «Обуховская» 98 млн рублей

Народное предприятие из Белоруссии отсудило больше 98 миллионов рублей у шахты украинского олигарха Ахметова, расположенной в Ростовской области, сведения об этом появились в картотеке арбитражных дел.

В сентябре 2023 года ОАО «ЛМЗ Универсал» обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском против АО «Шахтоуправление „Обуховская“», требования компании составили 104,11 миллиона рублей. Согласно документам в карточке дела, эта сумма включает штраф, пени и задолженность шахтоуправления, составляющую 87 миллионов рублей.

В ответ на иск шахтоуправление дважды запросило отложить судебное разбирательство, однако в конце января заседание все же состоялось. По итогам рассмотрения дела в суде было принято решение частично удовлетворить требования истца, Арбитражный суд решил взыскать с бывшей структуры украинского олигарха Рината Ахметова в пользу «ЛМЗ Универсал» почти 98,5 миллиона рублей. При этом, по решению суда, из этой суммы в счет задолженности взыскали только 82 миллиона рублей, еще 12,36 миллиона составили пени, а 3,91 миллиона — штраф.

«В остальной части иска отказать», — сказано в решении.

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Решение пока не вступило в законную силу, представители «Шахтоуправления „Обуховская“» все еще могут оспорить решение суда в апелляции.Решение пока не вступило в законную силу, представители «Шахтоуправления „Обуховская“» все еще могут оспорить решение суда в апелляции.
Решение пока не вступило в законную силу, представители «Шахтоуправления „Обуховская“» все еще могут оспорить решение суда в апелляции.
Фото: Липунов Г.А./cc0/wikimedia.org

Решение пока не вступило в законную силу, представители «Шахтоуправления „Обуховская“» все еще могут оспорить решение суда в апелляции.

Обращаем внимание, что ОАО «ЛМЗ Универсал» является одним из народных предприятий Республики Беларусь. Завод занимается производством различных как мелких, так и крупногабаритных изделий, в том числе горно-шахтного оборудования, подъемников, специализируется на ремонте и проектировании оборудования для обогатительных фабрик, а также оборудования для других отраслей промышленности.

Ранее стало известно об аресте экс-гендиректора шахт «Обуховской» и «Донской антрацит», которые принадлежали украинскому миллиардеру Ринату Ахметову.

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