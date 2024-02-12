Ростовчан заверили в стремительном росте качества жизни

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Донской регион за год значительно улучшил свои позиции в рейтинге, так как годом ранее он был на 15 месте. Сейчас регион находится рядом с Ханты-Мансийским АО и Самарской областью.
Добавим, что первые три места за год не поменялись, лидерами являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Далее идут Кубань и Татарстан.
На последних позициях находятся Тыва, Ингушетия и Еврейская АО.
При составлении рейтинга учитывали 66 показателей, в том числе уровень доходов людей, занятость населения, а также ситуация с демографией.
Ранее Ростов упал на восемь позиций в рейтинге общественного транспорта.