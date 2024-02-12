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Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Ростовчанам рассказали, что у них стремительно растет качество жизни

Ростовчан заверили в стремительном росте качества жизни

12 февраля 2024, 15:46
Фото: 1MI
Ростовчанам рассказали, что у них стремительно растет качество жизни

Ростовская область попала в топ-10 регионов по качеству жизни

Ростовская область попал на девятое место рейтинга регионов по качеству жизни за 2023 год, сообщает РИА «Новости».

Донской регион за год значительно улучшил свои позиции в рейтинге, так как годом ранее он был на 15 месте. Сейчас регион находится рядом с Ханты-Мансийским АО и Самарской областью.

Добавим, что первые три места за год не поменялись, лидерами являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Далее идут Кубань и Татарстан.

Ростов упал на восемь позиций в рейтинге общественного транспорта
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На последних позициях находятся Тыва, Ингушетия и Еврейская АО.

При составлении рейтинга учитывали 66 показателей, в том числе уровень доходов людей, занятость населения, а также ситуация с демографией.

Ранее Ростов упал на восемь позиций в рейтинге общественного транспорта.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Рейтинг#Качество жизни#Ростов#Регионы
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