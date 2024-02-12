Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Эксперт сообщил, что американские лаборатории нашли после того, как российские войска освободили города в рамках спецоперации. Но Запад в этом не признается.
Он рассказал о найденных в больнице в Мариуполе документах и списках подопытных людей, что доказывает о причастности фармацевтических компаний к проведению опытов. По его словам, они якобы испытывали на людях опасные лекарства.
«Я думаю, что должны быть выставлены огромные счета, помимо уголовных дел, крупнейшим транснациональным фармакологическим компаниям. Они действительно испытывали те лекарства, которые сейчас вызывают большие вопросы на самом же Западе», — заявил эксперт.
Ранее другой политолог рассказал, сколько продлятся попытки Украины атаковать Ростовскую область.