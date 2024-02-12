rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

Ростовский политолог Михайлов рассказал о биологических лабораториях Украины

Ростовский политолог заявил, что США испытывали на мариупольцах опасные лекарства

12 февраля 2024, 16:00
Фото: 1MI

Ростовский политолог Михайлов рассказал о биологических лабораториях Украины

Политолог из Ростовской области Евгений Михайлов рассказал, что на Украине было около 30 лабораторий, где проводились испытания вирусов боевого назначения, сообщает «Южная служба новостей».

Эксперт сообщил, что американские лаборатории нашли после того, как российские войска освободили города в рамках спецоперации. Но Запад в этом не признается.

Он рассказал о найденных в больнице в Мариуполе документах и списках подопытных людей, что доказывает о причастности фармацевтических компаний к проведению опытов. По его словам, они якобы испытывали на людях опасные лекарства.

Украина конфисковала акции, которые могли принадлежать ростовскому олигарху Саввиди
Узнать подробнее

«Я думаю, что должны быть выставлены огромные счета, помимо уголовных дел, крупнейшим транснациональным фармакологическим компаниям. Они действительно испытывали те лекарства, которые сейчас вызывают большие вопросы на самом же Западе», — заявил эксперт.

Ранее другой политолог рассказал, сколько продлятся попытки Украины атаковать Ростовскую область.

Читайте также:
Украина конфисковала акции, которые могли принадлежать ростовскому олигарху СаввидиМинобороны заявило, что Украина пыталась совершить террористическую атаку на ДонуРостовскому бизнесмену разрешили не отдавать 12 млн долларов банку из Украины
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Лекарства#Украина#Ростов#Политолог#Мариупольцы#Лаборатории
Подпишитесь
В Ростовской области жители сидят без света, воды и квалифицированных гинекологов
Сегодня, 15:22
Кто назвал «Ольгой» бушующий в Ростовской области циклон
Сегодня, 13:03
Активист сообщил об остановленном строительстве скоростного трамвая в Ростове
Сегодня, 14:03
Принадлежавшая украинскому олигарху Ахметову шахта на Дону лишилась 100 млн рублей
Сегодня, 14:11
Индивидуальный предприниматель из Ростовской области «продлил жизнь» копченым мидиям
Сегодня, 15:33
Ростовчан заверили в стремительном росте качества жизни
Сегодня, 15:46