Школы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогоды

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
На выходных в регионе резко ухудшилась погода, из-за чего произошло обледенение проводов. Сотни тысяч жителей региона остались без электричества. А у некоторых пропало и отопление.
Из-за неблагоприятных погодных условий в Шахтах решили закрыть часть школ. На данный момент в 17 школах электроснабжение и теплоснабжение не восстановили.
«Учебные занятия проводятся в режиме консультаций с выдачей домашних заданий, а в 13 детских садах отменили прием детей. Остальные школы и детские сады работают в штатном режиме», — уточнили в мэрии.
Отмечается, что родителей должны оповещать учителя и воспитатели.
Ранее в части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды.