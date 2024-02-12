rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Школы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогоды

Школы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогоды

12 февраля 2024, 07:38
Фото: ТГ канал Андрей Горцевской
Школы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогоды
В Шахтах из-за неблагоприятной погоды изменили порядок работы школы и детские сады, сообщает в Telegram администрация города.

На выходных в регионе резко ухудшилась погода, из-за чего произошло обледенение проводов. Сотни тысяч жителей региона остались без электричества. А у некоторых пропало и отопление.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Шахтах решили закрыть часть школ. На данный момент в 17 школах электроснабжение и теплоснабжение не восстановили.

В части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
Узнать подробнее

«Учебные занятия проводятся в режиме консультаций с выдачей домашних заданий, а в 13 детских садах отменили прием детей. Остальные школы и детские сады работают в штатном режиме», — уточнили в мэрии.

Отмечается, что родителей должны оповещать учителя и воспитатели.

Ранее в части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды.

Читайте также:
В части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогодыНепогода обрушится на трассу М-4 в Ростовской области 20 января
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Непогода#Школы#Детсады
Подпишитесь
Итоги недели: власти ужаснулись из-за дорог в Ростове и решили судьбу рухнувшего дома
Вчера, 19:27
Большинство ростовчан заявили, что на свидании должен платить мужчина
Вчера, 20:59
В части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
Вчера, 17:17
Жильцам с Нариманова в Ростове предложили работать водителями, чтобы платить ипотеку
Вчера, 12:05
«Раз 50 бы умер уже»: ростовский митрополит рассказал, что спасает ему жизнь
Вчера, 07:27
Помощники по работе с верующими появятся в СИЗО Ростовской области
Вчера, 14:52