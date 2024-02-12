В Ростове ограничат проезд по Доватора из-за строительства «Западной хорды»

Напомним, строительство «Западной хорды» является одним из самых крупных проектов в Ростовской области, который позволит перераспределить транспортные потоки в западной части города, по последним оценкам властей, строительство этой дороги обойдется в 20 миллиардов рублей. Это транспортный объект даст толчок развитию Ростова-на-Дону и позволит возвести еще около двух миллионов квадратных метров жилья.