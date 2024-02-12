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Published Сегодня, 13:32

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В Ростове ограничат проезд по Доватора из-за строительства «Западной хорды»

В Ростове ограничат проезд по Доватора из-за строительства «Западной хорды»

12 февраля 2024, 13:32
Фото: donland.ru
В Ростове ограничат проезд по Доватора из-за строительства «Западной хорды»
В Ростове изменят схему движения из-за строительства «Западной хорды», об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Департамент автодорог объявил, что с 1 марта 2024 года из-за проведения работ по строительству «Западной хорды» в Ростове планируют изменить схему движения на отдельных участках дорог.

По словам сотрудников департамента, с 1 марта по 31 июля планируется изменить схему организации дорожного движения по улице Доватора. Это касается участка дороги от улицы Доватора, 164Б до дома №287. В течение пяти месяцев движение транспорта организуют по временной дороге.

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Напомним, строительство «Западной хорды» является одним из самых крупных проектов в Ростовской области, который позволит перераспределить транспортные потоки в западной части города, по последним оценкам властей, строительство этой дороги обойдется в 20 миллиардов рублей. Это транспортный объект даст толчок развитию Ростова-на-Дону и позволит возвести еще около двух миллионов квадратных метров жилья.

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