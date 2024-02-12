В Ростове презентовали сборник рассказов о Нахичевани-на-Дону

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
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Updated Сегодня, 09:49
Презентация сборника рассказов «Нахичеванский калейдоскоп» прошла в донском Союзе журналистов. Его написали Георгий Багдыков и Григорий Миронов. В издании собраны рассказы авторов, которые так или иначе связаны с людьми и историей Нахичевани-на-Дону — уникального района Ростова, основанного армянами-переселенцами. В книге рассказывается как о прошлом этого уникального места, так и о современности.
Во время дискуссии авторы и гости обсудили проблему исторической памяти в Ростовской области, особенно среди молодежи. А также призвали ростовчан с уважением относиться к истории Донского края, которая может привлечь туристов.
Книга издана при поддержке сетевого издания Rostovgazeta и медиахолдинга 1MI.