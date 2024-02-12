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В Ростове презентовали сборник рассказов о Нахичевани-на-Дону

В Ростове презентовали сборник рассказов о Нахичевани-на-Дону

12 февраля 2024, 09:24
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове презентовали сборник рассказов о Нахичевани-на-Дону

Писатели Багдыков и Миронов выпустили книгу рассказов о ростовской Нахичевани

В Ростове-на-Дону в региональном отделении Союза журналистов прошла презентация книги «Нахичеванский калейдоскоп». Это сборник рассказов, который написали известный донской краевед Георгий Багдыков и журналист Григорий Миронов.

Презентация сборника рассказов «Нахичеванский калейдоскоп» прошла в донском Союзе журналистов. Его написали Георгий Багдыков и Григорий Миронов. В издании собраны рассказы авторов, которые так или иначе связаны с людьми и историей Нахичевани-на-Дону — уникального района Ростова, основанного армянами-переселенцами. В книге рассказывается как о прошлом этого уникального места, так и о современности.

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Фото: rostovgazeta.ru

Во время дискуссии авторы и гости обсудили проблему исторической памяти в Ростовской области, особенно среди молодежи. А также призвали ростовчан с уважением относиться к истории Донского края, которая может привлечь туристов.

Книга издана при поддержке сетевого издания Rostovgazeta и медиахолдинга 1MI.

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