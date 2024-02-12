В Ростове презентовали сборник рассказов о Нахичевани-на-Дону

Презентация сборника рассказов «Нахичеванский калейдоскоп» прошла в донском Союзе журналистов. Его написали Георгий Багдыков и Григорий Миронов. В издании собраны рассказы авторов, которые так или иначе связаны с людьми и историей Нахичевани-на-Дону — уникального района Ростова, основанного армянами-переселенцами. В книге рассказывается как о прошлом этого уникального места, так и о современности.