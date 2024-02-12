В Ростове прогнозируют резкое похолодание с 15 февраля

Напомним, недавно известный климатолог Александр Иошпа поделился с RostovGazeta прогнозом о том, следует ли дончанам ожидать заморозки или уже пора готовиться к наступлению весны. По словам климатолога, в ближайшие недели в воздушное пространство Ростовской области зайдет поток холодного воздуха, из-за чего в регионе ударят морозы и выпадет снег.