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Posted Сегодня, 17:33

Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

В Ростове прогнозируют резкое похолодание с 15 февраля

В Ростове прогнозируют резкое похолодание с 15 февраля

12 февраля 2024, 17:33
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове прогнозируют резкое похолодание с 15 февраля
Синоптики прогнозируют резкое похолодание и снег в Ростове во второй половине февраля, об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Напомним, недавно известный климатолог Александр Иошпа поделился с RostovGazeta прогнозом о том, следует ли дончанам ожидать заморозки или уже пора готовиться к наступлению весны. По словам климатолога, в ближайшие недели в воздушное пространство Ростовской области зайдет поток холодного воздуха, из-за чего в регионе ударят морозы и выпадет снег.

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Уже вечером 12 февраля сотрудники Ростовского гидрометцентра подтвердили этот прогноз. По их данным, еще во вторник, 13 февраля, и среду, 14 февраля, в Ростове ожидается теплая пасмурная погода с туманом и небольшими дождями, утром возможен гололед. Температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +12 градусов.

Однако уже 15 февраля улицы Ростова укутает снегом, в городе резко похолодает, температура опустится до -3 градусов, а скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду.

До конца недели возможно снижение температуры воздуха до -10 градусов, после чего в Ростове снова потеплеет.

Ранее десятки тысяч дончан остались без света из-за ледяных дождей и циклона «Ольга».

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