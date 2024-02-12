В Ростове прогнозируют резкое похолодание с 15 февраля

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Напомним, недавно известный климатолог Александр Иошпа поделился с RostovGazeta прогнозом о том, следует ли дончанам ожидать заморозки или уже пора готовиться к наступлению весны. По словам климатолога, в ближайшие недели в воздушное пространство Ростовской области зайдет поток холодного воздуха, из-за чего в регионе ударят морозы и выпадет снег.
Уже вечером 12 февраля сотрудники Ростовского гидрометцентра подтвердили этот прогноз. По их данным, еще во вторник, 13 февраля, и среду, 14 февраля, в Ростове ожидается теплая пасмурная погода с туманом и небольшими дождями, утром возможен гололед. Температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +12 градусов.
Однако уже 15 февраля улицы Ростова укутает снегом, в городе резко похолодает, температура опустится до -3 градусов, а скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду.
До конца недели возможно снижение температуры воздуха до -10 градусов, после чего в Ростове снова потеплеет.
Ранее десятки тысяч дончан остались без света из-за ледяных дождей и циклона «Ольга».