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В Ростовской области после рейдов из России планируют выслать 18 мигрантов

В Ростовской области после рейдов из России планируют выслать 18 мигрантов

12 февраля 2024, 18:11
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области после рейдов из России планируют выслать 18 мигрантов
В Ростовской области в результате масштабных рейдов по объектам торговли выявили 46 нарушений миграционного законодательства, об этом сообщили в пресс-службе донского ГУ МВД.

Полицейские из отдела иммиграционного контроля провели совместные рейды с участковыми и сотрудниками ФСБ, чтобы выявить на территории Ростовской области иностранцев, которые незаконно работали на торговых объектах региона. В качестве района проведения проверок выбрали Ростов-на-Дону и Мясниковский район.

Во время проверок полиция обнаружила и задокументировала 46 нарушений миграционного законодательства, в отношении нарушителей составили протоколы о нарушении правил въезда и пребывания, в том числе из-за незаконного трудоустройства и нарушения срока обращения за выдачей патента. Представители правоохранительных органов напомнили мигрантам о необходимости урегулировать свой статус, чтобы продолжать оставаться на территории России.

Видео: Видео: УВМ ГУ МВД России по Ростовской области / 1MI

В результате рейдов было принято решение отправить на родину 18 иностранцев, кроме того, полицейские обнаружили пять мигрантов, которые работали в Ростовской области без документов.

Ранее аналитики назвали регионы России, куда чаще всего приезжают мигранты в поисках новой жизни. Наибольшей популярностью пользуются Москва и Санкт-Петербург, однако Ростовская область и Краснодарский край также вошли в пятерку лидеров по популярности для переезда иностранных граждан.

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