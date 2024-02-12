В Ростовской области после рейдов из России планируют выслать 18 мигрантов

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Полицейские из отдела иммиграционного контроля провели совместные рейды с участковыми и сотрудниками ФСБ, чтобы выявить на территории Ростовской области иностранцев, которые незаконно работали на торговых объектах региона. В качестве района проведения проверок выбрали Ростов-на-Дону и Мясниковский район.
Во время проверок полиция обнаружила и задокументировала 46 нарушений миграционного законодательства, в отношении нарушителей составили протоколы о нарушении правил въезда и пребывания, в том числе из-за незаконного трудоустройства и нарушения срока обращения за выдачей патента. Представители правоохранительных органов напомнили мигрантам о необходимости урегулировать свой статус, чтобы продолжать оставаться на территории России.
В результате рейдов было принято решение отправить на родину 18 иностранцев, кроме того, полицейские обнаружили пять мигрантов, которые работали в Ростовской области без документов.
Ранее аналитики назвали регионы России, куда чаще всего приезжают мигранты в поисках новой жизни. Наибольшей популярностью пользуются Москва и Санкт-Петербург, однако Ростовская область и Краснодарский край также вошли в пятерку лидеров по популярности для переезда иностранных граждан.