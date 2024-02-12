В Ростовской области после рейдов из России планируют выслать 18 мигрантов

Во время проверок полиция обнаружила и задокументировала 46 нарушений миграционного законодательства, в отношении нарушителей составили протоколы о нарушении правил въезда и пребывания, в том числе из-за незаконного трудоустройства и нарушения срока обращения за выдачей патента. Представители правоохранительных органов напомнили мигрантам о необходимости урегулировать свой статус, чтобы продолжать оставаться на территории России.