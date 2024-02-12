В Ростовской области жители сидят без света, воды и квалифицированных гинекологов

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Власти Ростова-на-Дону объявили, что в ближайшие недели в городе начнутся работы по строительству «Западной хорды».
Департамент автодорог предупредил автомобилистов, что на период работ планируется изменить схему движения на улице Доватора. По словам представителей администрации, движение организуют по временной дороги на период действия ограничения, до их завершения в течение пяти месяцев дончане не смогут проехать на участке улицы Доватора между домами №164Б и 287.
Ограничения вступят в силу 1 марта и будут действовать по 31 июля 2024 года.
Напомним, что «Западная хорда» является одним из крупнейших транспортных проектов последних лет, в строительство дорог планируют инвестировать около 20 миллиардов рублей.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что в регионе продолжаются работы по восстановлению систем электроснабжения населенных пунктов после аварии.
Обрушившаяся на регион снежная буря с ледяными дождями привела к многочисленным авариям на ЛЭП, в общей сложности зафиксировали отключение 400 ЛЭП и около двух тысяч подстанций в более чем 230 населенных пунктах. Это значительно больше, чем регистрировали во время последних масштабных перебоев в декабре 2023 года.
По словам губернатора, непогода вывела из строя системы жизнеобеспечения в 23 донских территориях, хуже всего сложилась ситуация в семи районах. К настоящему моменту рабочим удалось восстановить подачу электроснабжения для 115 тысяч жителей Ростовской области, но 145 тысяч дончан все еще сидят без света.
Глава региона Василий Голубев уточнил, что с утра в Ростовской области работают больше 130 аварийных бригад, в том числе энергетики из других субъектов РФ. Количество бригад собирались увеличить в течение дня.
По словам Василия Голубева, еще около 70 бригад занимаются восстановлением работы систем отопления и водоснабжения в Ростовской области. На выходных доступа к этим коммунальным услугам лишились 174,5 тысячи дончан, к утру понедельника их число сократилось втрое.
Главной новостью дня стало заявление руководителя центра «Детская гинекология» НИИАП, профессора кафедры акушерства и гинекологии № 2 РостГМУ Веры Андреевой, которая рассказала, что Ростовская область остро нуждается в детских гинекологах. По словам эксперта, в регионе есть меньше 30 подобных специалистов.
Вера Андреева уверена, что региону необходимо увеличить число детских гинекологов для осмотра и помощи девочкам-подросткам, которым необходима консультация в вопросах репродуктивного здоровья.
Женщина напомнила, что в 2023 году в Ростовской области фиксировали всплеск рождаемости среди несовершеннолетних дончанок. Матерями стали 17 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, но, по словам специалистов, этот возраст не подходит для зачатия и беременности, поскольку организм девушек все еще находится в стадии созревания.
«Дети не должны рожать детей. Брачный возраст 18 лет в нашей стране, я считаю, очень правильно определен», — заявила Вера Андреева, добавив, что увеличение числа профильных специалистов могло бы снизить риски ранней и нежелательной беременности для девочек-подростков, поскольку врачи способны не только следить за здоровьем своих пациенток, но также подобрать контрацептивы в случае раннего начала половой жизни и ответить на вопросы, которые девочки не могут задать своим родителям или другим взрослым.