В Ростовской области жители сидят без света, воды и квалифицированных гинекологов

«Дети не должны рожать детей. Брачный возраст 18 лет в нашей стране, я считаю, очень правильно определен», — заявила Вера Андреева, добавив, что увеличение числа профильных специалистов могло бы снизить риски ранней и нежелательной беременности для девочек-подростков, поскольку врачи способны не только следить за здоровьем своих пациенток, но также подобрать контрацептивы в случае раннего начала половой жизни и ответить на вопросы, которые девочки не могут задать своим родителям или другим взрослым.