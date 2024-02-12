В центре Ростова установили памятник Михаилу Жванецкому

В понедельник, 12 февраля, во время прогулки корреспондент издания стал свидетелем установки памятника Михаилу Жванецкому в центре города. Памятник знаменитому писателю-сатирику, актеру и телеведущему установили на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Чехова.