В центре Ростова установили памятник Михаилу Жванецкому

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
В понедельник, 12 февраля, во время прогулки корреспондент издания стал свидетелем установки памятника Михаилу Жванецкому в центре города. Памятник знаменитому писателю-сатирику, актеру и телеведущему установили на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Чехова.
Сейчас литая фигура частично закрыта тканью, вероятно, открытие памятника собираются провести в ближайшие дни. Точная дата открытия пока неизвестна, информация уточняется.
Ранее власти Ростова опубликовали постановление, согласно которому на проспекте Коммунистическом установят памятник, посвященный медикам, положившим жизнь на борьбу с пандемией коронавируса.