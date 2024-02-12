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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

В центре Ростова установили памятник Михаилу Жванецкому

В центре Ростова установили памятник Михаилу Жванецкому

12 февраля 2024, 17:02
Фото: rostovgazeta.ru
В центре Ростова установили памятник Михаилу Жванецкому
В центре Ростова-на-Дону на улице Пушкинской установили памятник знаменитому писателю и народному артисту России Михаилу Жванецкому, об этом сообщил корреспондент RostoGazeta.

В понедельник, 12 февраля, во время прогулки корреспондент издания стал свидетелем установки памятника Михаилу Жванецкому в центре города. Памятник знаменитому писателю-сатирику, актеру и телеведущему установили на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Чехова.

Сейчас литая фигура частично закрыта тканью, вероятно, открытие памятника собираются провести в ближайшие дни. Точная дата открытия пока неизвестна, информация уточняется.

Фото: rostovgazeta.ru

Ранее власти Ростова опубликовали постановление, согласно которому на проспекте Коммунистическом установят памятник, посвященный медикам, положившим жизнь на борьбу с пандемией коронавируса.

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