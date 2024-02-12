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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Житель Ростовской области издевался над ребенком и снимал на видео

Житель Ростовской области издевался над ребенком и снимал на видео

12 февраля 2024, 14:06
Фото: Изображение Midjourney
Житель Ростовской области издевался над ребенком и снимал на видео
В Ростовской области привлекли к ответственности мать девочки, которая оставила ее с жестоким сожителем, сообщила глава пресс-службы МВД РФ Ирина Волк.

В Интернете разместили видео, на котором мужчина снимает на видео плачущую девочку и говорит, что ее не забрала мама. После этого он толкает ребенка и она падает.

Ирина Волк написала в Telegram, что в полицию поступила информация о грубом обращении с ребенком в квартире дома. После этого мать девочки привлекли к ответственности.

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Видео: ТГ Шахты.ру

«Полицейские установили, что 25-летняя женщина оставила свою дочь с сожителем. Мужчина грубо обращался с ребенком и снимал на видео», — уточнила Волк.

Она добавила, что в отношении женщины составили протокол. Кроме того, начата проверка, которая касается ее сожителя.

Ранее семья рецидивиста из Ростовской области напала на полицейских с бревном и половником.

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