Житель Ростовской области издевался над ребенком и снимал на видео

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В Интернете разместили видео, на котором мужчина снимает на видео плачущую девочку и говорит, что ее не забрала мама. После этого он толкает ребенка и она падает.
Ирина Волк написала в Telegram, что в полицию поступила информация о грубом обращении с ребенком в квартире дома. После этого мать девочки привлекли к ответственности.
«Полицейские установили, что 25-летняя женщина оставила свою дочь с сожителем. Мужчина грубо обращался с ребенком и снимал на видео», — уточнила Волк.
Она добавила, что в отношении женщины составили протокол. Кроме того, начата проверка, которая касается ее сожителя.
Ранее семья рецидивиста из Ростовской области напала на полицейских с бревном и половником.