Жители Новошахтинска пожаловались на подтопление домов и отсутствие света

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Жительница улицы Бестужева в Новошахтинске рассказывает о затоплении подвалов в частных домах. По ее словам, в доме №3 ситуация критическая — на полу в земляной кухне уже по щиколотку собралось воды.
«Если бы было электричество, мы могли бы сами насосом откачать воду. Но света нет уже третий день. В домах холодно», — рассказывает Юлия Удобенко.
Жители Новошахтинска рассказывают, что из-за отсутствия света в городе работают не все школы.
В группе городской администрации предупредили, что в случае отсутствия электроэнергии в образовательных учреждениях, школьникам в понедельник 12 февраля будет организован дистанционный формат обучения.
Родителям малышей, чьи детские сады не будут подключены к электричеству, посоветовали оставить детей дома. Остронуждающихся пообещали определить в близлежащие детские сады.
В администрации Новошахтинска разъяснили, что из-за погодных условий, которые привели к обледенению проводов и порывах на линиях электроснабжений, город остался без света. Работы по восстановлению электричества продолжаются не первый день.
«Девять бригад работают, информация об этом выставляется везде. А по вопросам подтоплений нужно обращаться в МЧС. Они знают, где подтопление, принимают заявки. К нам пришли сводки — они вчера откачивали воду», — разъяснили в администрации.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему подтапливает дома на улице Шоссейной в Ростове.