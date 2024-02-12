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Published Сегодня, 08:45

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Жители Новошахтинска пожаловались на подтопление домов и отсутствие света

Жители Новошахтинска пожаловались на подтопление домов и отсутствие света

12 февраля 2024, 08:45
Фото: Rostovinside
Жители Новошахтинска пожаловались на подтопление домов и отсутствие света
В редакцию RostovGazeta обратились жители Новошахтинска. Люди жалуются на отсутствие света в частных домах и на подтопление, справиться с которым самостоятельно не могут — для работы насоса по откачке воды, требуется электричество.

Жительница улицы Бестужева в Новошахтинске рассказывает о затоплении подвалов в частных домах. По ее словам, в доме №3 ситуация критическая — на полу в земляной кухне уже по щиколотку собралось воды.

«Если бы было электричество, мы могли бы сами насосом откачать воду. Но света нет уже третий день. В домах холодно», — рассказывает Юлия Удобенко.

Жители Новошахтинска рассказывают, что из-за отсутствия света в городе работают не все школы.

В группе городской администрации предупредили, что в случае отсутствия электроэнергии в образовательных учреждениях, школьникам в понедельник 12 февраля будет организован дистанционный формат обучения.

Родителям малышей, чьи детские сады не будут подключены к электричеству, посоветовали оставить детей дома. Остронуждающихся пообещали определить в близлежащие детские сады.

Родителям малышей, чьи детские сады не будут подключены к электричеству, посоветовали оставить детей дома. Остронуждающихся пообещали определить в близлежащие детские сады.Родителям малышей, чьи детские сады не будут подключены к электричеству, посоветовали оставить детей дома. Остронуждающихся пообещали определить в близлежащие детские сады.
Родителям малышей, чьи детские сады не будут подключены к электричеству, посоветовали оставить детей дома. Остронуждающихся пообещали определить в близлежащие детские сады.
Фото: Rostovinside
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В администрации Новошахтинска разъяснили, что из-за погодных условий, которые привели к обледенению проводов и порывах на линиях электроснабжений, город остался без света. Работы по восстановлению электричества продолжаются не первый день.

«Девять бригад работают, информация об этом выставляется везде. А по вопросам подтоплений нужно обращаться в МЧС. Они знают, где подтопление, принимают заявки. К нам пришли сводки — они вчера откачивали воду», — разъяснили в администрации.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему подтапливает дома на улице Шоссейной в Ростове.

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