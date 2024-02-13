Бизнесом хотел бы заниматься каждый третий ростовчанин

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Наибольшая доля людей, готовых заняться бизнесом, оказалась среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет (38%), в то время как среди людей старше 60 лет эта доля составляет всего лишь 16%.
Опрашиваемые также высказали свое мнение относительно наиболее перспективных видов бизнеса в 2024 году, которые могут принести прибыль. Около 21% респондентов считают таковой сферу общественного питания. Немного меньше, 20%, видят перспективы в открытии магазинов продуктов, одежды, строительных материалов или других товаров.
Еще 14% опрошенных уверены, что будут успешными частные производства. Примерно 8% упоминают сферы сельского хозяйства, красоты и фитнеса. Бизнес в сфере детских развлечений и образования (7%) занимает пятое место в рейтинге. Менее популярными вариантами были медицина (2%), реклама (1%) и доставка товаров, а также услуги вызова такси (1%).
Респонденты также высказали причины, по которым они заинтересованы в начале собственного бизнеса. Среди наиболее частых мотиваций: стремление к повышению дохода (30%), наличие собственной идеи для стартапа (19%), и не желание работать на кого-то еще (17%). Опрошенные также упомянули препятствия, из-за которых они не могут открыть свое дело. Почти каждый пятый (18%) отметил семейные обстоятельства, каждый седьмой (14%) — отсутствие идей. Каждый десятый (10%) указал на то, что ему не хватает финансовых ресурсов для запуска своего бизнеса.
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что у ростовчан в крови предпринимательская жилка. Здесь предприниматели не боятся начинать свое дело и у них много смелых идей, но для реализации проектов нужна внешняя поддержка.
«Предоставить её готов Сбер. Наши специалисты оказывают помощь при внедрении в бизнес цифровых решений, они помогают упростить различные рутинные задачи. Кроме того, представители бизнеса получают комплексные консультации, помощь в поиске сотрудников и выходе на маркетплейсы», — рассказал Руслан Салимов.
Он добавил, что основная помощь кроется в предоставлении финансовых возможностей. В прошлом году объем финансирования бизнеса в регионе вырос почти в полтора раза, корпоративные клиенты получили более 360 миллиардов рублей.
Опрос проводили в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек.