Бизнесом хотел бы заниматься каждый третий ростовчанин

Респонденты также высказали причины, по которым они заинтересованы в начале собственного бизнеса. Среди наиболее частых мотиваций: стремление к повышению дохода (30%), наличие собственной идеи для стартапа (19%), и не желание работать на кого-то еще (17%). Опрошенные также упомянули препятствия, из-за которых они не могут открыть свое дело. Почти каждый пятый (18%) отметил семейные обстоятельства, каждый седьмой (14%) — отсутствие идей. Каждый десятый (10%) указал на то, что ему не хватает финансовых ресурсов для запуска своего бизнеса.