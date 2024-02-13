Более 50 тыс жителей Ростовской области остаются без электричества

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Проблемы с электричеством сложились в нескольких регионах. К утру вторника электричества нет у 41 тысячи жителей ЛНР и у 11 тысяч жителей Волгоградской области.
Добавим, что в Ростовской области сейчас нет света у более чем 50 тысяч человек. В понедельник в зоне ограничения находились 145 тысяч местных жителей.
А в некоторых населенных пунктах сложились проблемы с отоплением.
Кроме того, почти 100 школ и 142 детсада закрыли в регионе из-за циклона «Ольга». О сроках завершения восстановительных работ информации пока нет.
При этом провода покрылись 4-сантиметровой коркой льда из-за дождя.