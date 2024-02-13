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Более 50 тыс жителей Ростовской области остаются без электричества

Более 50 тыс жителей Ростовской области остаются без электричества

13 февраля 2024, 05:30
Фото: 1MI
В Ростовской области из-за неблагоприятной погоды без света остаются 52,3 тысячи человек, сообщает в Telegram Минэнерго РФ.

Проблемы с электричеством сложились в нескольких регионах. К утру вторника электричества нет у 41 тысячи жителей ЛНР и у 11 тысяч жителей Волгоградской области.

Добавим, что в Ростовской области сейчас нет света у более чем 50 тысяч человек. В понедельник в зоне ограничения находились 145 тысяч местных жителей.

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А в некоторых населенных пунктах сложились проблемы с отоплением.

Кроме того, почти 100 школ и 142 детсада закрыли в регионе из-за циклона «Ольга». О сроках завершения восстановительных работ информации пока нет.

При этом провода покрылись 4-сантиметровой коркой льда из-за дождя.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Электричество#Ограничение
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