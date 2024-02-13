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Published Сегодня, 14:35

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Ростовский депутат заявил, что Киркорова не простят за вечеринку после поездки в ДНР

Депутат Госдумы Шолохов не поверил в искренность визита Киркорова в ДНР

13 февраля 2024, 14:35
Фото: Ирина Огаркова/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Ростовский депутат заявил, что Киркорова не простят за вечеринку после поездки в ДНР

Донской Депутат Госдумы Шолохов не поверил в искренность визита Киркорова в ДНР

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Шолохов считает, что жители страны не станут лучше относиться к певцу Филиппу Киркорову после его поездки в ДНР, пишет News.ру.

Напомним, что в конце прошлого года Филипп Киркоров вместе с другими известными звездами российского шоу-бизнеса оказался в центре скандала из-за их посещения вечеринки Насти Ивлеевой в клубе. Все приглашенные гости были в весьма откровенных нарядах. Это вызвало волну общественного возмущения, после чего у артистов начали отменять выступления.

Теперь стало известно, что Киркоров посетил ДНР с гуманитарной миссией и встретился с ранеными.

Киркоров уехал в ДНР после скандала с «голой вечеринкой»
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Депутат Александр Шолохов рассказал изданию, что россияне не станут относиться лучше к певцу после его визита в ДНР. Парламентарий отметил, что хотя поездка исполнителя не вызывает у него негативных чувств, это не снимает ответственности за «десятки и сотни совершенно противоположных поступков» артиста.

«Шолохов заметил, что если бы Киркоров поехал в ДНР „полгода назад или восемь лет назад“, его искренность была бы более убедительной. Однако, текущие действия звезды свидетельствуют о попытке восстановить свою репутацию после „некомфортной ситуации“, связанной с „голой“ вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой», — пишет издание.

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