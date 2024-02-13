Депутат Госдумы Шолохов не поверил в искренность визита Киркорова в ДНР

«Шолохов заметил, что если бы Киркоров поехал в ДНР „полгода назад или восемь лет назад“, его искренность была бы более убедительной. Однако, текущие действия звезды свидетельствуют о попытке восстановить свою репутацию после „некомфортной ситуации“, связанной с „голой“ вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой», — пишет издание.