Магнитная буря накроет Ростовскую область с 13 февраля

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Во вторник, 13 февраля, мощная вспышка на Солнце спровоцирует магнитную бурю в регионе. Своего пика она достигнет сегодня к обеду. Интенсивность магнитной бури составит уровня G1.
Магнитная активность останется высокой и в среду, 14 февраля. Интенсивность магнитного возбуждения составит четыре балла.
К счастью, в феврале столь интенсивной магнитной активности больше не прогнозируется. Однако уже в первые дни марта в регион вернутся магнитные бури.
Ранее астроном предупредил ростовчан о частых вспышках на Солнце в 2024 году.