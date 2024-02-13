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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Экстремально опасная магнитная буря накроет Ростовскую область с 13 февраля

Магнитная буря накроет Ростовскую область с 13 февраля

13 февраля 2024, 09:15
Фото: Pxhere
Экстремально опасная магнитная буря накроет Ростовскую область с 13 февраля
Магнитная буря прогнозируется в Ростовской области с 13 февраля, сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Во вторник, 13 февраля, мощная вспышка на Солнце спровоцирует магнитную бурю в регионе. Своего пика она достигнет сегодня к обеду. Интенсивность магнитной бури составит уровня G1.

Магнитная активность останется высокой и в среду, 14 февраля. Интенсивность магнитного возбуждения составит четыре балла.

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К счастью, в феврале столь интенсивной магнитной активности больше не прогнозируется. Однако уже в первые дни марта в регион вернутся магнитные бури.

Ранее астроном предупредил ростовчан о частых вспышках на Солнце в 2024 году.

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