Иностранные защитники интересов России могут получить статус военнослужащего

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Согласно действующему законодательству, после 20 лет службы солдаты и офицеры ВС РФ могут претендовать на бесплатное жилье. Однако это положение распространяется лишь на тех, кто на момент вступления в ряды вооруженных сил уже имел российское гражданство. Если же человек получил российский паспорт уже во время службы, он лишается права на жилищные льготы. Ранее Конституционный суд РФ уже обращал внимание на неправомерность этого пункта закона. Но тем не менее до вмешательства ЛДПР ситуация не менялась. Как известно, зачастую иностранцы вступают в ВС РФ, чтобы впоследствии получить российское гражданство по упрощенной процедуре. По мнению депутатов ЛДПР, закон в его нынешнем виде превращает иностранцев, получивших российский паспорт во время службы, в «граждан второго сорта».
Основатель партии Владимир Жириновский всегда говорил, что основа нашей государственности — армия! Не будет армии, не будет России. И сегодня эти слова как никогда актуальны.
Государство делает много для поддержки участников СВО и членов их семей, но есть и такие моменты, которые по-прежнему нуждаются в проработке, в том числе, ситуация с жилищными льготами для военнослужащих.
Приемник Жириновского, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выступая в парламенте отмечает, что с начала СВО в российскую армию вступает все больше иностранцев. По его словам, иностранные граждане служат в ВС РФ не по принуждению, не в силу обязанности, а из личных побуждений, добровольно. Другими словами, иностранцы сражаются в рядах российской армии, потому что верят в историческую правоту России и хотят стать гражданами нашей страны.
— Наша инициатива направлена на предоставление в полной мере социальных гарантий всем, кто с оружием в руках защищал и защищает территориальную целостность и безопасность России. Военные-иностранцы, кто сменил гражданство на российское, должны иметь право на свое жилье или субсидии на него», — заявил Леонид Слуцкий.
Поправки к законопроекту «О статусе военнослужащего», предложенные ЛДПР, были приняты Госдумой в первом чтении.
Ранее RostovGazeta сообщала, что представители партии «Новые люди» проверили качество отопления и анонсировали программу обновления ЖКХ.