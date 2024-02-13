rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Иностранные защитники интересов России могут получить статус военнослужащего

Иностранные защитники интересов России могут получить статус военнослужащего

13 февраля 2024, 11:35
Фото: Антон Клочков
Думская фракция ЛДПР инициировала поправки к закону «О статусе военнослужащего», касающиеся в частности иностранных граждан в составе российской армии.

Согласно действующему законодательству, после 20 лет службы солдаты и офицеры ВС РФ могут претендовать на бесплатное жилье. Однако это положение распространяется лишь на тех, кто на момент вступления в ряды вооруженных сил уже имел российское гражданство. Если же человек получил российский паспорт уже во время службы, он лишается права на жилищные льготы. Ранее Конституционный суд РФ уже обращал внимание на неправомерность этого пункта закона. Но тем не менее до вмешательства ЛДПР ситуация не менялась. Как известно, зачастую иностранцы вступают в ВС РФ, чтобы впоследствии получить российское гражданство по упрощенной процедуре. По мнению депутатов ЛДПР, закон в его нынешнем виде превращает иностранцев, получивших российский паспорт во время службы, в «граждан второго сорта».

В Ростовской области усилят меры безопасности во время проведения выборов президента
Узнать подробнее

Основатель партии Владимир Жириновский всегда говорил, что основа нашей государственности — армия! Не будет армии, не будет России. И сегодня эти слова как никогда актуальны.

Государство делает много для поддержки участников СВО и членов их семей, но есть и такие моменты, которые по-прежнему нуждаются в проработке, в том числе, ситуация с жилищными льготами для военнослужащих.

Приемник Жириновского, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выступая в парламенте отмечает, что с начала СВО в российскую армию вступает все больше иностранцев. По его словам, иностранные граждане служат в ВС РФ не по принуждению, не в силу обязанности, а из личных побуждений, добровольно. Другими словами, иностранцы сражаются в рядах российской армии, потому что верят в историческую правоту России и хотят стать гражданами нашей страны.

— Наша инициатива направлена на предоставление в полной мере социальных гарантий всем, кто с оружием в руках защищал и защищает территориальную целостность и безопасность России. Военные-иностранцы, кто сменил гражданство на российское, должны иметь право на свое жилье или субсидии на него», — заявил Леонид Слуцкий.

Поправки к законопроекту «О статусе военнослужащего», предложенные ЛДПР, были приняты Госдумой в первом чтении.

Ранее RostovGazeta сообщала, что представители партии «Новые люди» проверили качество отопления и анонсировали программу обновления ЖКХ.

Читайте также:
В «Единой России» рассказали о реализации народной программы в 2024 году на ДонуВ Ростове прошла акция в поддержку кандидата в президенты от «Новых людей» Даванкова
Подпишитесь
Мужчина в Ростове мучил щенка на камеру, чтобы к нему вернулась бывшая девушка
28 января, 14:41
Скандал произошел во время открытия памятника Жванецкому в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:36
Новую многоэтажку разрешили построить рядом с водоканалом в Ростове
Сегодня, 10:32
Названы 10 главных причин посетить Ростов. Зачем туристы сюда приезжают?
Сегодня, 09:38
Магнитная буря накроет Ростовскую область с 13 февраля
Сегодня, 09:15
«Опекал одаренных учеников»: известный ростовский скрипач Соломон Куцовский
Сегодня, 11:35