Иностранные защитники интересов России могут получить статус военнослужащего

Согласно действующему законодательству, после 20 лет службы солдаты и офицеры ВС РФ могут претендовать на бесплатное жилье. Однако это положение распространяется лишь на тех, кто на момент вступления в ряды вооруженных сил уже имел российское гражданство. Если же человек получил российский паспорт уже во время службы, он лишается права на жилищные льготы. Ранее Конституционный суд РФ уже обращал внимание на неправомерность этого пункта закона. Но тем не менее до вмешательства ЛДПР ситуация не менялась. Как известно, зачастую иностранцы вступают в ВС РФ, чтобы впоследствии получить российское гражданство по упрощенной процедуре. По мнению депутатов ЛДПР, закон в его нынешнем виде превращает иностранцев, получивших российский паспорт во время службы, в «граждан второго сорта».